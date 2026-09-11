Adana'da kardiyoloji kongresinde tedavi yöntemleri canlı vakalarla ele alınıyor - Son Dakika
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Adana'da kardiyoloji kongresinde tedavi yöntemleri canlı vakalarla ele alınıyor

Adana\'da kardiyoloji kongresinde tedavi yöntemleri canlı vakalarla ele alınıyor
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Adana'da "İlaç Salınımlı Balonlar ve Ötesi" kongresi, ilaç salınımlı balonların kullanım alanları ve girişimsel kardiyolojideki güncel tedavi yöntemlerini ele almak üzere başladı. Kongre kapsamında Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi anjiyo laboratuvarlarındaki uygulamalar canlı olarak salona aktarıldı; etkinlik yarın sona erecek.

Adana'da ilaç salınımlı balonların kullanım alanları ile girişimsel kardiyolojideki güncel tedavi yöntemlerinin ele alındığı "İlaç Salınımlı Balonlar ve Ötesi" kongresi başladı.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Adana Tıp Fakültesi ve Adana Kardiyoloji Derneği işbirliğinde Ticaret Odası Kongre Salonu'nda başlayan kongreye, çok sayıda akademisyen, doktor ve öğrenci katıldı.

İl Sağlık Müdürü Halil Nacar, programda, bilimsel çalışmalarla kenti tıp alanında merkez haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinin ilerleyen dönemde tıp eğitimi ve bilimsel araştırmalardaki rolünün daha da artacağını ifade eden Nacar, şöyle konuştu:

"Adana'nın sağlık hizmetleri noktasında bölgesinin sağlık üssü olmasını istiyoruz. Bununla alakalı bakanlığımız olarak Adana'da sağlık yatırımlarını her geçen gün artırıyoruz ve hizmete olan erişilebilirliğimizi de genişletiyoruz. Burada yapacağımız bu toplantının hem bilimsel hayatımıza hem de buradan çıkacak sonuçlarla hastalarımıza ciddi katkı sağlayacağını düşünüyoruz."

Adana Kardiyoloji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Şerafettin Demir de kongrenin uzmanlar arasında bilgi ve tecrübe paylaşımı sağladığını belirtti.

Güncel tedavi yöntemlerini yakından takip ettiklerini vurgulayan Demir, "İlk defa aynı anda üç vaka alınıp bir toplantıda canlı olarak değerlendiriliyor olacak. Bunun gururunu yaşıyoruz." dedi.

Kongre kapsamında Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi anjiyo laboratuvarlarında gerçekleştirilen uygulamalar canlı olarak kongre salonuna aktarıldı.

Kalp sağlığı alanındaki güncel tedavi yöntemlerinin canlı vakalar üzerinden değerlendirildiği kongre yarın sona erecek.

Kaynak: AA

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sağlık, Adana, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Adana'da kardiyoloji kongresinde tedavi yöntemleri canlı vakalarla ele alınıyor - Son Dakika

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