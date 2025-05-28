Adana'da Kas Yaşı Ölçümü Standı - Son Dakika
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Sağlık

Adana'da Kas Yaşı Ölçümü Standı

Adana\'da Kas Yaşı Ölçümü Standı
28.05.2025 23:49
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Adana'da sağlık çalışmaları kapsamında kas yaşı öğrenme standına yoğun ilgi var.

Hastaneye gelenler 'Kas yaşlarını öğrenmek için' sıraya girdi

ADANA - Sağlık Bakanlığı tarafından obeziteye savaş açıldığı bu dönemde Adana'da yüzlerce kişi kurulan 'Kas yaşını öğren' standına akın etti.

Sağlık Bakanlığı'nca 81 ilde eş zamanlı başlatılan program ile sağlık personelleri, vatandaşların yoğun olduğu meydanlarda, kamusal alanlarda ve etkinlik noktalarında boy, kilo ve vücut kitle indeksi ölçümleri gerçekleştiriyor. Adana'da da hastanelerde ise kas yaşı ölçümü yapılmaya başlandı.Bir sandalyeye eller göğüste birleştirilerek 5 defa oturup kalkılıyor ve süre ölçülüyor. Daha sonra bu ölçülen süre ve kişinin yaşı özel bir programa giriliyor, ardından da kişinin kas yaşı ortaya çıkıyor. Standa gelenlerin büyük bir kısmının kas yaşı kendi yaşlarıyla orantılı çıkarken bazı kişilerin kas yaşı kendi yaşlarının çok üstünde çıktı. Bu kişiler ise ilgili doktorlara yönlendirildi.

"Obezite ciddi bir problem"

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Fatih Necip Arıcı,"Sağlık Bakanlığımızın sağlıklı yaşlanma, obezite konusunda çeşitli çalışmaları var. Çok hızlı bir şekilde obezite, şeker hastalığı, tansiyon hastalığı gibi hastalıkların insidansı sıklığı çok artıyor. Biz burada hem hastalarımızı veyahut da polikliniğimize başvuran kişilerin boy kilo aynı zamanda da kas yaşını ölçüyoruz. Artık obezite toplumumuzda çok ciddi bir problem haline gelmeye başladı. Bu yüzden hem buna dikkat çekmek hem de kas sağlığında problem olan hastalarımızın ölçümlerini yaptıktan sonra bunun sebebi ne olabilir diye polikliniklerimize yönlendirip hastalarımıza randevu verip onların altta yatan nedenine yönelik tetkiklerini planlıyoruz"dedi.

"Hasta ile planlamaları yapıyoruz"

Kas yaşını öğrenmek isteyen vatandaşları hastanede kurdukları standa davet eden Dr. Fatih Necip Arıcı, "Hastalarımızın yaş ve cinsiyetini öğreniyoruz ardından özel bir sandalyemiz var. Bu sandalyede beş defa oturup kalkmalarını istiyoruz. Bizde bunun süresini tutuyoruz. Akıllı bir hesaplama uygulaması var. Orada bize direkt hastanın kas yaşını veriyor. Bizde ona göre planlamamızı yapıyoruz hastalarımızla ilgili"diye konuştu.

"Uygulama çok güzel"

Kas yaşını öğrenen Cevdet Dümen de, "Kas yaşımı öğrenince çok şaşırdım, uygulama çok güzel. Ben 55 yaşındayım ve 40'lı yaşlarda çıktı kas yaşım. Öğrenince çok daha motive oldum" diyerek düşüncelerini anlattı.

Vatandaşlardan Gülşen Dereli'de uygulamadan çok memnun olduğunu değinerek, "Ben 57 yaşındayım ama kas yaşım 40'lı yaşlarda çıktı. Çok güzel oldu, uygulama çok güzel" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Sağlık Bakanlığı, Sağlık, Finans, Yaşam, Adana, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Adana'da Kas Yaşı Ölçümü Standı - Son Dakika

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