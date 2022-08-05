Anne Betül Demirbaş da kızının yeniden sağlığına kavuşmasını sağlayan "süper kahramanının melek olduğunu" ifade etti.

İyileşmesinin ardından hayata tutunmasını sağlayan donörüyle tanışmak isteyen Elif, üzerinde "Teşekkür ederim süper kahramanım" yazısı bulunan bir resim yaptı ve mektup yazarak Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi vasıtasıyla bağışçısına ulaşmak istedi.

Kaynak: AA

6 Kasım, Adana, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika › Sağlık › İlik nakliyle yaşama tutunan Elif, donörünün hayatını kaybettiğini mektupla öğrendi - Son Dakika

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