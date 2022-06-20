Adana'da Obezite Merkezi hastalara hizmet vermeye devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Adana'da Obezite Merkezi hastalara hizmet vermeye devam ediyor

20.06.2022 15:41
Adana'da Obezite Merkezi hastalara hizmet vermeye devam ediyor

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bünyesinde kurulan Obezite Merkezi'nde tedavi gören 255 hastanın 6 ay içerisinde toplam 2 bin 784 kilo verdiği bildirildi.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bünyesinde kurulan Obezite Merkezi'nde tedavi gören 255 hastanın 6 ay içerisinde toplam 2 bin 784 kilo verdiği bildirildi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgını nedeniyle çalışmalarına ara verilen merkez, 2021'in sonunda yeniden hasta almaya başladı.

Merkezde beslenmenin felsefesi öğretildiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bilinen yöntemlerin dışına çıkan merkezde diyet listesi verilmiyor ve hastalar beslenmenin felsefesini öğreniyor. Neden çok ve sağlıksız yedikleri konusunda farkındalık yaşayan, yemeğe bakışları değişen, doğru ve yeterli beslenmeyi öğrenen hastalar, açlık çekmeden kilo veriyor. Bu yöntemle, şimdiye kadar merkezde 255 hasta, toplam 2 bin 784 kilo verdi."

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Obezite Merkezi'nde Aile Hekimliği Uzmanı Dr. Mehmet Cenk Belibağlı, merkeze başvuran hastaları önce tıbben tetkik edip ilave hastalığı olmadığından emin olduklarını belirterek, "İkinci açılışımızdan sonraki yeni grubumuzun kilo verme süreci devam ediyor. Yeni grubun vereceği toplam kilonun 350'yi bulmasını bekliyoruz. En verimli sonuçları, hastalar en az 6 ay merkezimize devam ettiğinde yakalıyoruz." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Son dakika! Adana'da hastane bahçesinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl 9 ay hapis Son dakika! Adana'da hastane bahçesinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl 9 ay hapis Son dakika haber: Aile meclisinde ölüm kararı verilen eski eşini; kara çarşaf giyerek vurmaya gitmiş Son dakika haber: Aile meclisinde ölüm kararı verilen eski eşini; kara çarşaf giyerek vurmaya gitmiş
Kaynak: AA

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Adana, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Adana'da Obezite Merkezi hastalara hizmet vermeye devam ediyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:35 Birce Akalay tatil sezonunu açtı! Siyah bikinisiyle denizin keyfini işte böyle çıkardı
15:21 Pınar Gültekin'in katil zanlısı haksız tahrik indirimiyle 23 yıl hapis cezası aldı
15:20 Düğünde yaşanan takı kavgası kanlı bitti: Ben sana yarım taktım, sen niye bana çeyrek taktın
15:10 İbrahim Tatlıses, Babalar Günü'nde isyan etti: Ben vurulduğumda oğlum Ahmet gidip şirket kasamı boşalttı, onlar bana büyü yaptılar!
14:57 Yunan basınında şok iddia: Miçotakis, NATO Zirvesi'nde Türkiye'nin aleyhine lobi çalışması yapacak
14:54 Eski Real Madridli yıldız Cicinho'dan şaşırtan itiraf: Madrid idmanlarına sarhoş giderdim
14:31 Bursa'da felaket! Beton mikserinin otomobilin üzerine devrilmesi sonucu baba ve oğlu hayatını kaybetti
14:23 Böylesi ne görüldü ne duyuldu! Kadın, evlendikten 10 ay sonra eşinin dolandırıcı hem de kadın olduğunu öğrendi
14:03 Asgari ücret temmuzda ne kadar zamlanacak? İşte gündeme gelen rakam
14:01 Benzerlikleri inanılmaz! Zehra Güneş'in kardeşi görenleri şaşkına çevirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2022 15:47:44. #1.13#
SON DAKİKA: Adana'da Obezite Merkezi hastalara hizmet vermeye devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement