Adana'da Obezite Merkezi hastalara hizmet vermeye devam ediyor

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bünyesinde kurulan Obezite Merkezi'nde tedavi gören 255 hastanın 6 ay içerisinde toplam 2 bin 784 kilo verdiği bildirildi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgını nedeniyle çalışmalarına ara verilen merkez, 2021'in sonunda yeniden hasta almaya başladı.

Merkezde beslenmenin felsefesi öğretildiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bilinen yöntemlerin dışına çıkan merkezde diyet listesi verilmiyor ve hastalar beslenmenin felsefesini öğreniyor. Neden çok ve sağlıksız yedikleri konusunda farkındalık yaşayan, yemeğe bakışları değişen, doğru ve yeterli beslenmeyi öğrenen hastalar, açlık çekmeden kilo veriyor. Bu yöntemle, şimdiye kadar merkezde 255 hasta, toplam 2 bin 784 kilo verdi."

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Obezite Merkezi'nde Aile Hekimliği Uzmanı Dr. Mehmet Cenk Belibağlı, merkeze başvuran hastaları önce tıbben tetkik edip ilave hastalığı olmadığından emin olduklarını belirterek, "İkinci açılışımızdan sonraki yeni grubumuzun kilo verme süreci devam ediyor. Yeni grubun vereceği toplam kilonun 350'yi bulmasını bekliyoruz. En verimli sonuçları, hastalar en az 6 ay merkezimize devam ettiğinde yakalıyoruz." ifadelerini kullandı.