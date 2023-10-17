 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Adapazarı'nda Genç Çakmak Gazı Zehirlenmesi Sonucu Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Adapazarı'nda Genç Çakmak Gazı Zehirlenmesi Sonucu Hayatını Kaybetti

Son Güncelleme: 17.10.2023 14:26

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde sevgilisi ile yürürken fenalaşan 19 yaşındaki Kemal Berkay Aydın, hastanede hayatını kaybetti. Üzerinde boş çakmak gazı tüpü bulunan genç, çakmak gazı zehirlenmesi sonucu öldü.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde sevgilisi ile yürürken bir anda fenalaşan 19 yaşındaki Kemal Berkay Aydın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yaşamını yitiren gencin üzerinde boş çakmak gazı tüpü bulunduğu öğrenilirken, ölüm sebebinin çakmak gazı zehirlenmesi olabileceği değerlendiriliyor.

Olay, Adapazarı ilçesi Korucuk Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 19 yaşındaki Kemal Berkay Aydın, sevgilisi ile yolda yürürken bir anda rahatsızlandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan ekiplerce Yenikent Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Üzerinde boş çakmak gazı tüpü bulunan Aydın'ın, çakmak gazı zehirlenmesi neticesinde hayatını kaybettiği değerlendiriliyor. Konuya ilişkin inceleme başlatılırken, 19 yaşındaki genç Adapazarı Örentepe Mahallesi Merkez Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Berkay Aydın, Sakarya, Aydın, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Adapazarı'nda Genç Çakmak Gazı Zehirlenmesi Sonucu Hayatını Kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
14:59 Beşiktaş cephesinden şaşırtan Barış Alper Yılmaz itirafı
14:49 Mine Gümüşkaya isimli Türk vatandaşı İsrail ordusuna katıldı
14:30 Genel merkez istedi! Yolsuzluk operasyonunun ardından Horasan Belediye Başkanı Abdulkadir Aydın istifa etti
14:26 İsrail'den bomba itiraf: Hamas'ın ülkeye sızmasını engellemede başarısız olduk
14:25 Arda Güler'in hareketi PSG'nin sahibi Khelaifi'yi sinirden çıldırttı! İntikam transferi yapacak
14:19 Tarifsiz acı! Teşhise geldi, yerde yatan cansız bedeni görünce adeta yıkıldı
14:18 Mardin'de Beşik Kertmesi Töreninde Gözaltına Alınan Aileler Serbest Bırakıldı
13:58 Japonya, Gazze Şeridi'ne 10 milyon dolarlık acil yardım sağlayacak
13:55 İran lideri: İsrail'in saldırıları devam ederse direniş güçleri harekete geçecek
13:39 Umreye gideceklere elektronik vize kolaylığı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2023 15:39:35. #1.11#
SON DAKİKA: Adapazarı'nda Genç Çakmak Gazı Zehirlenmesi Sonucu Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement