Adıyaman'da Başarılı Hipofiz Ameliyatı - Son Dakika
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Adıyaman'da Başarılı Hipofiz Ameliyatı

Adıyaman\'da Başarılı Hipofiz Ameliyatı
07.07.2026 11:43
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Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde endoskopik hipofiz ameliyatı ile bir hasta sağlığına kavuştu.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, Beyin ve Sinir Cerrahisi ile Kulak Burun Boğaz (KBB) ekiplerinin ortak çalışmasıyla gerçekleştirilen endoskopik hipofiz ameliyatı sayesinde görme kaybı yaşayan bir hasta sağlığına kavuştu.

Burun içerisinden, dışarıdan kesi yapılmadan gerçekleştirilen modern cerrahi yöntem, ilde ileri cerrahi uygulamaları adına önemli bir başarı olarak değerlendirildi.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, ileri teknoloji ve multidisipliner yaklaşımıyla sağlık alanındaki başarılarına bir yenisini daha ekledi. Hipofiz tümörüne bağlı görme kaybı gelişen bir hasta, Beyin ve Sinir Cerrahisi ile Kulak Burun Boğaz (KBB) ekiplerinin koordineli çalışmasıyla gerçekleştirilen endoskopik endonazal hipofiz ameliyatının ardından yeniden sağlığına kavuştu.

Burun içerisinden uygulanan endoskopik yöntem sayesinde dışarıdan herhangi bir kesi yapılmadan hipofiz bölgesindeki tümöre ulaşıldı. Başarıyla tamamlanan operasyonun ardından hastanın görme fonksiyonlarında erken dönemde belirgin düzelme sağlandı.

Operasyon, Beyin ve Sinir Cerrahisi ekibinden Prof. Dr. Şeyho Cem Yücetaş ve Uzm. Dr. Ozan Yavuz Tüfek ile Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ekibinden Doç. Dr. Mehtap Koparal, Uzm. Dr. Emirhan Akyol ve Asistan Dr. Ahmet Demir'in ortak çalışmasıyla gerçekleştirildi.

Uzmanlar, endoskopik endonazal yöntemin hipofiz tümörlerine doğal anatomik yoldan ulaşılmasını sağladığını, bu sayede hastaların burun anatomisi, solunum ve koku fonksiyonlarının en üst düzeyde korunmasının hedeflendiğini belirtti.

Gerçekleştirilen operasyon, Adıyaman'da Beyin ve Sinir Cerrahisi ile Kulak Burun Boğaz branşlarının koordinasyonuyla uygulanan endoskopik hipofiz cerrahisinin önemli örneklerinden biri olarak öne çıkarken, ilin sağlık altyapısının geldiği noktayı da gözler önüne serdi.

Hastane Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Tepe ve Hastane Yönetimi, ileri cerrahi tekniklerinin Adıyaman'da başarıyla uygulanmasına katkı sunan ve operasyonda görev alan tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, vatandaşlara en güvenli ve en nitelikli sağlık hizmetini sunmak için çalışmaların aralıksız sürdürüleceğini ifade etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Adıyaman'da Başarılı Hipofiz Ameliyatı - Son Dakika

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