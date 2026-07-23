ADÜ Hastanesi'nde Dijital Kiosk Dönemi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ADÜ Hastanesi'nde Dijital Kiosk Dönemi

ADÜ Hastanesi\'nde Dijital Kiosk Dönemi
23.07.2026 10:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ADÜ Hastanesi, hastaların işlemlerini hızlandırmak için yeni kiosk cihazlarını hizmete sundu.

ADÜ Hastanesi'nde hizmete alınan yeni dijital işlem cihazları (kiosk) sayesinde hastalar, kimlik kartlarını okutarak veya T.C. kimlik numaralarını girerek kayıt ve diğer işlemlerini sıra beklemeden kısa sürede gerçekleştirebilecek.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hastanesi, sağlık hizmetlerinde dijital dönüşüm çalışmalarını sürdürerek hastaların işlemlerini daha hızlı ve kolay gerçekleştirebilmesi amacıyla yeni nesil kiosk cihazlarını hizmete sundu. Hastanede kullanılmaya başlanan kiosk sistemi sayesinde vatandaşlar, T.C. kimlik kartlarını cihaza okutarak ya da T.C. kimlik numaralarını manuel olarak girerek işlemlerini kısa sürede tamamlayabilecek. Böylece danışma veya kayıt noktalarında sıra bekleme süresinin azaltılması ve hastane içindeki hizmet akışının hızlandırılması hedefleniyor. ADÜ Hastanesi tarafından yapılan açıklamada, uygulamanın hastaların sağlık hizmetlerine daha hızlı erişimini sağlamak ve hastane içindeki hareketliliği kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirildiği belirtildi. Açıklamada, yeni sistem sayesinde vatandaşların destek almaya ihtiyaç duymadan işlemlerini pratik bir şekilde gerçekleştirebileceği ifade edildi. Hastane yönetimi, dijital altyapıyı güçlendirmeye yönelik çalışmaların devam edeceğini belirterek, hastalara daha konforlu, hızlı ve erişilebilir sağlık hizmeti sunmayı amaçladıklarını kaydetti. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Teknoloji, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık ADÜ Hastanesi'nde Dijital Kiosk Dönemi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kütahya’da tahliye gerginliği 84 yaşındaki kadın ve oğlu ekiplere direndi Kütahya'da tahliye gerginliği! 84 yaşındaki kadın ve oğlu ekiplere direndi
Her anı kayıtta: Bu utanç verici görüntü maalesef Türkiye’nin başkentinden Her anı kayıtta: Bu utanç verici görüntü maalesef Türkiye'nin başkentinden
İstanbul’da ani sıcaklık düşüşü ve kuvvetli sağanak uyarısı İstanbul'da ani sıcaklık düşüşü ve kuvvetli sağanak uyarısı
Sivas’ta kene yüzünden ölenlerin sayısı 10’a yükseldi Sivas'ta kene yüzünden ölenlerin sayısı 10'a yükseldi
Karadeniz’de Türk gemisine saldırı: 1 ölü, 3 yaralı Karadeniz'de Türk gemisine saldırı: 1 ölü, 3 yaralı
Başkentte sevgili terörü: Kız arkadaşının iş yeriyle aracını yakıp pompalıyla etrafa ateş açtı Başkentte sevgili terörü: Kız arkadaşının iş yeriyle aracını yakıp pompalıyla etrafa ateş açtı

10:40
Yazışmalar ortaya çıktı Tuncay Sonel istedi, polis paketleyip götürdü
Yazışmalar ortaya çıktı! Tuncay Sonel istedi, polis paketleyip götürdü
10:37
Ecem Öz: Beğendiğim biri ilk buluşmada eve davet ederse giderim
Ecem Öz: Beğendiğim biri ilk buluşmada eve davet ederse giderim
09:30
Türkiye’nin en zengin ismi değişti: Murat Ülker zirveyi bakın kime kaptırdı
Türkiye'nin en zengin ismi değişti: Murat Ülker zirveyi bakın kime kaptırdı
09:28
Yeni ehliyet düzenlemesi resmen kabul edildi Bunları yapanın sürücü belgesi iptal edilecek
Yeni ehliyet düzenlemesi resmen kabul edildi! Bunları yapanın sürücü belgesi iptal edilecek
09:27
Çaresizliğin fotoğrafı: İneğine sarılıp saatlerce ağladı
Çaresizliğin fotoğrafı: İneğine sarılıp saatlerce ağladı
09:03
Gülistan Doku soruşturmasında 2 kişi daha gözaltına alındı
Gülistan Doku soruşturmasında 2 kişi daha gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2026 11:06:43. #7.12#
SON DAKİKA: ADÜ Hastanesi'nde Dijital Kiosk Dönemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.