ADÜ Hastanesi\'nde Dijital Kiosk Dönemi

ADÜ Hastanesi'nde hizmete alınan yeni dijital işlem cihazları (kiosk) sayesinde hastalar, kimlik kartlarını okutarak veya T.C. kimlik numaralarını girerek kayıt ve diğer işlemlerini sıra beklemeden kısa sürede gerçekleştirebilecek.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hastanesi, sağlık hizmetlerinde dijital dönüşüm çalışmalarını sürdürerek hastaların işlemlerini daha hızlı ve kolay gerçekleştirebilmesi amacıyla yeni nesil kiosk cihazlarını hizmete sundu. Hastanede kullanılmaya başlanan kiosk sistemi sayesinde vatandaşlar, T.C. kimlik kartlarını cihaza okutarak ya da T.C. kimlik numaralarını manuel olarak girerek işlemlerini kısa sürede tamamlayabilecek. Böylece danışma veya kayıt noktalarında sıra bekleme süresinin azaltılması ve hastane içindeki hizmet akışının hızlandırılması hedefleniyor. ADÜ Hastanesi tarafından yapılan açıklamada, uygulamanın hastaların sağlık hizmetlerine daha hızlı erişimini sağlamak ve hastane içindeki hareketliliği kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirildiği belirtildi. Açıklamada, yeni sistem sayesinde vatandaşların destek almaya ihtiyaç duymadan işlemlerini pratik bir şekilde gerçekleştirebileceği ifade edildi. Hastane yönetimi, dijital altyapıyı güçlendirmeye yönelik çalışmaların devam edeceğini belirterek, hastalara daha konforlu, hızlı ve erişilebilir sağlık hizmeti sunmayı amaçladıklarını kaydetti. - AYDIN