Afyonkarahisar İl Özel İdaresi, 18 milyon TL'lik 5 cihazı hastaneye teslim edecek - Son Dakika
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Afyonkarahisar İl Özel İdaresi, 18 milyon TL'lik 5 cihazı hastaneye teslim edecek

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Afyonkarahisar İl Özel İdaresi, 18 milyon TL\'lik 5 cihazı hastaneye teslim edecek
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Afyonkarahisar İl Özel İdaresi'nin Devlet Hastanesi için 18 milyon TL'ye aldığı 5 tıbbi cihaz gün içinde teslim edilecek. İGM Başkanı Mehmet Siper, cihazlar arasında kemik dansimetresi ile beyin cerrahi setinin de bulunduğunu söyledi.

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi tarafından Devlet Hastanesi'nin kullanımı için 18 milyon TL'ye alınan 5 tıbbi cihaz törenle teslim edilecek.

İl Genel Meclis (İGM) Başkanı Mehmet Siper, İGM'nin ekim ayı çalışmalarında yaptığı açıklamada cihazların gün içerisinde teslim edileceğini ifade ederek, "Afyonkarahisar Devlet Hastanesi bünyesinde kullanılmak üzere bir adet kemik dansimetresi aldık. Bu tıbbi cihaz ile yaşlı hastalarda kemik erimesi tanısı konulurken kemiklerde gerekli ölçümler yapılmaktadır. İkincisi herkesçe bilinen sedye alımıdır. Üçüncüsü ise kulak ses ölçümünde kullanılan Odyometri cihazıdır. Dördüncü cihaz doğum sanıcı takibi için bir tıbbi cihaz. Beşincisi beyin cerrahi seti teslim edilecektir" dedi.

Öte yandan, cihazların maliyetinin 18 milyon TL olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA
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