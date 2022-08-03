AFSÜ Rektörü Prof. Dr. Okumuş, istifa eden doktorla ilgili açıklama yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

AFSÜ Rektörü Prof. Dr. Okumuş, istifa eden doktorla ilgili açıklama yaptı

03.08.2022 15:19
AFSÜ Rektörü Prof. Dr. Okumuş, istifa eden doktorla ilgili açıklama yaptı

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, istifa eden hekimle ilgili açıklamada bulundu.

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, istifa eden hekimle ilgili açıklamada bulundu.

Okumuş, AFSÜ'nün kafesinde düzenlediği toplantıda, hastanenin hematoloji bölümü doktorunun bir hasta veya yakınının randevu alamadığı gerekçesiyle resmi makamlara yazdığı şikayet dilekçesinde şiddet ve tehdit içerikli ifadeler kullandığı gerekçesiyle istifa ettiğini söyledi.

Randevu alamayan kişinin hastane kayıtlarında olmadığını aktaran Okumuş, şöyle konuştu:

"Yazılan ifadedeler çok hoş değil. Bunu da resmi kanallar aracılıyla kayıtlı olarak yapıyor. Bu kaydı alan kurumlarda bize, 'Böyle bir tehdit var.' diye haber verdi. Bunu gören hekim arkadaşımızın da morali bozuldu, canı sıkıldı. Bu sırada biz de tedbir alınması açısından emniyete ve savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Üniversitemizin güvenlik hizmetlerine de hekimimizin ve polikliniğin güvenliğine karşı dikkatli olunması talimatlarını verdik. Ancak hekim arkadaşımız, geceleri uyuyamadığı ve kendini işine veremediği gerekçesiyle istifa dilekçesi verdi."diye konuştu.

İstifa kararı alarak üniversiteden ayrılan hekimle yüz yüze görüşme yaptığını ancak ikna edemediklerini anlatan Okumuş, sürecin devamında ise sosyal medyada hekim hakkında üniversite yönetiminin mobbing uygulayarak ve tehdit ederek Afyonkarahisar'dan kaçırttığı yönünde paylaşımlar oluşmaya başladığını anımsattı.

Bu paylaşımlar sonucunda haberler yapılmaya başladığını gördüklerine dikkat çeken Okumuş, "Bir milletvekilimiz de hekim arkadaşımızın üniversiteden ayrılmasına yönelik resmi kurumlardan bilgi istemiş. Sanki bu hekim arkadaşımızın ayrılmasının nedeni bizmişiz gibi bir algı oluştu. Ama bu algının da ulusal çaplı bir habere dönüştüğünü de gördük. Bunun üzerine kamuoyuna karşı bir basın açıklaması yapma gerekliliği duyduk." ifadesini kullandı.

Okumuş, kamuoyu açıklamasını da sosyal medyada doğru ve hoş olmayan yorumların farklı kurumları da hedef alması nedeniyle dün kaldırıldığını kaydetti.

Basın toplantısına AFSÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Adem Aslan, Prof. Dr. Ümit Dündar, hastane yöneticileri, Afyon Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Sezer Küçükkurt ve gazeteciler katıldı.

YORUMLAR
500
Afyonkarahisar PTT Başmüdürü Örsdemir'in acı günü Afyonkarahisar PTT Başmüdürü Örsdemir'in acı günü Futbol kulüpleri, kamp için Afyonkarahisar'ı tercih ediyor Futbol kulüpleri, kamp için Afyonkarahisar'ı tercih ediyor
Kaynak: AA

Karahisar, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık AFSÜ Rektörü Prof. Dr. Okumuş, istifa eden doktorla ilgili açıklama yaptı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:18 Fenerbahçe'nin hocası Jesus'tan forvet transferi konusunda beklenmeyen yanıt: Şu anda kadromuz iyi
15:16 Demet Akalın'a tepkiler dinmiyor! Konserde terini silen görevlinin elini öpen Neşet Ertaş örnek gösterildi
15:11 İYİ Partili Bahadır Erdem'den KPSS hakkında suç duyurusu: Bu operasyonun amacı neydi?
15:07 Ukrayna'dan çıkan tahıl yüklü gemi "Razoni" İstanbul Boğazı'ndan geçti
14:56 MicroStrategy, Bitcoin'den edilen rekor zararın ardından CEO değişikliğine gitti
14:56 ABD'de 4.57 metrelik yılan sahibinin koynuna girmiş haldeyken vuruldu! Zehirlenen talihsiz adam kalp krizi geçirdi
14:52 2030 Dünya Kupası için Güney Amerika'nın dört ülkesinden ortak başvuru geldi
14:39 Metin Külünk'ten "KPSS" Açıklaması: FETÖ unsurları Cumhur İttifakı'na karşı kirli operasyon peşinde
14:32 Eski Fenerli Kadlec: Fenerbahçe'deki hiçbir oyuncunun ismini bilmiyorum
14:30 Cem Yılmaz ile Ahu Yağtu nafaka nedeniyle yine mahkemelik oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2022 15:28:21. #1.11#
SON DAKİKA: AFSÜ Rektörü Prof. Dr. Okumuş, istifa eden doktorla ilgili açıklama yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement