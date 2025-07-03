Ağır Otizmli Gençte Aileye Şiddet

ANTALYA'da yaşayan Kinvan ailesinin en büyük çocukları ağır otizmli Muhammet (19), son aylarda ailesini darbetmeye başladı. Daha önce öğretmenlerini darbettiği için okuldan ayrılan Muhammet'in annesi Emine K., yaşadıkları bu duruma çare bulunması için destek bekliyor.

Kepez ilçesinde yaşayan Emine ve Süleyman K. çiftinin 3 çocuğundan en büyüğü Muhammet 3 yaşına geldiğinde ailesi, hareketlerinden şüphelendikleri çocuklarını doktora götürdü. Doktorlar yaptıkları kontrolde Muhammet'e ağır otizm teşhisi koydu. Bu teşhisten sonra ailenin tüm yaşantısı değişti. Çiftin sonrasında Ayşegül ve Şeyma adını verdikleri 2 çocukları oldu. Ayşegül'e Tip-1 diyabet, Şeyma'ya ise serebral palsi (beyin felci) teşhisi konuldu.

Hayatları iyice zorlaşan aile, son 2 yıldır Muhammet'in saldırgan tavırları nedeniyle zor günler yaşıyor. Önce eğitim aldığı okulda öğretmenlerini darbeden, bu nedenle okuldan ayrılmak zorunda kalan Muhammet, son zamanlarda ise aile üyelerini darbetmeye başladı. Zaman zaman evdeki eşyalara zarar veren Muhammet'in ailesi, kırılacak eşyaların etrafını telle çevirerek önlem almaya çalışıyor. Son olarak babasını darbedip hastanelik eden Muhammet'in durumu için ailesi yardım bekliyor.

'GECE HANGİMİZE SALDIRACAK DİYE KORKUYORUM'

Zor günler yaşadıklarını söyleyen Emine K., " Şiddet, kavga her türlüsünü yaşıyoruz. Akşamları korkarak yatıyor, sabah korkarak uyanıyorum. Gece hangimize saldıracak diye korkuyorum. Tek isteğim sofrada karnım doyana kadar yemek yiyebilmek, akşam huzurla uyuyabilmek. Muhammet son 2 yıldır böyle. Babasını resmen dövüyor. Eve artık polisler geliyor. Çocuklara saldırdığında şimdi iyi kötü gücüm yetiyor ama yetmediği zamanlarda ne yapacağım bilmiyorum" dedi.

'GÜCÜM YETMİYOR'

Destek istediklerini belirten Emine K., "Ben devletimizden destek istiyorum. İlla birimize bir şey olunca mı sesimiz duyulacak. Çocuğum bir hastaneye yatırılsa, bir tedavi uygulansa. Burada hastanede yattı ama yanında refakatçı kalması gerekiyor. Ben ömrüm yettiğince bakacağım ama gücüm yetmiyor artık. Her gece diken üstünde uyuyoruz. Kızım epilepsi nöbeti geçiriyor, bırakıp hastaneye gidemiyorum. Bir çıkmazın içerisine girdim" diye konuştu.

Haber- Kamera: Semih ERSÖZLER/ANTALYA,