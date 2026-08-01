Agresif Tümörler İçin Yenilikçi Görüntüleme Projesi - Son Dakika
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Agresif Tümörler İçin Yenilikçi Görüntüleme Projesi

Agresif Tümörler İçin Yenilikçi Görüntüleme Projesi
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BİRUNİ Üniversitesi, agresif beyin tümörlerinin erken ve hassas görüntülenmesi için proje geliştirdi.

BİRUNİ Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Elif Karaman'ın yürütücülüğünü yaptığı, agresif beyin tümörünün daha hassas ve erken görüntülenmesini amaçlayan proje, TÜBİTAK 1001 Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre 'Glioblastomada Moleküler Görüntüleme Amacıyla ABCC3 Hedefli Nanobody-Karbon Nokta (VHH-CQD) Platformunun Geliştirilmesi ve İn Vivo Doğrulanması' başlıklı projede, tümör hücrelerindeki belirli bir yapıyı hedefleyen özel bir görüntüleme sistemi geliştirilecek. Biruni Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Tuncer Değim'in danışman olarak yer aldığı çalışmada, tümörlü bölgenin daha hassas ve doğru biçimde belirlenmesi hedefleniyor.

'TÜMÖRÜ DAHA ERKEN VE HASSAS GÖRÜNTÜLEMEYİ HEDEFLİYORUZ'

Projenin agresif beyin tümörlerinin görüntülenmesine yönelik yenilikçi bir yaklaşım sunduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi Elif Karaman, "Yürütücülüğünü üstlendiğimiz bu projede, tümör hücrelerini seçici olarak tanıyabilen hedefleyici bir yapı ile karbon temelli nanoparçacıkları bir araya getirerek yeni bir görüntüleme sistemi geliştirmeyi amaçlıyoruz. Geliştirilecek sistemin tümör hücrelerini hedefleme kapasitesini ve görüntüleme performansını öncelikle laboratuvar ortamında ayrıntılı olarak değerlendirecek, ardından elde ettiğimiz sonuçları hayvan modeli üzerinde doğrulayacağız. Projemizin, agresif beyin tümörlerinin daha erken evrede, daha hassas ve daha güvenilir biçimde görüntülenmesine yönelik çalışmalara önemli bir katkı sunmasını hedefliyoruz" dedi. 'YENİ TANI VE TEDAVİ ÇALIŞMALARINA ZEMİN HAZIRLAYABİLİR'

Projenin gelecekte geliştirilecek tanı ve tedavi yöntemlerine katkı sağlayabileceğini ifade eden Biruni Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Tuncer Değim ise "Geliştirilecek sistemle tümörlü bölgenin daha doğru şekilde görüntülenmesi amaçlanıyor. Bu çalışmanın erken tanıya yönelik araştırmalara katkı sağlamasının yanı sıra gelecekte doğrudan tümörlü hücreleri hedefleyen tanı ve tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine de bilimsel zemin hazırlamasını bekliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Sağlık, Son Dakika

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