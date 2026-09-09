Ağrı İl Sağlık Müdürü Acu, Patnos Devlet Hastanesi'ndeki çalışmaları inceledi - Son Dakika
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Ağrı İl Sağlık Müdürü Acu, Patnos Devlet Hastanesi'ndeki çalışmaları inceledi

Ağrı İl Sağlık Müdürü Acu, Patnos Devlet Hastanesi\'ndeki çalışmaları inceledi
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Ağrı İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Acu ve Destek Hizmetleri Başkanı Şahin Önpolat, Patnos Devlet Hastanesi'nde süren ek bina inşaatı ile peyzaj düzenleme çalışmalarını yerinde denetledi. Yetkililer, modern fiziki imkanlar ve güçlendirilen altyapıyla vatandaşların daha konforlu ve nitelikli sağlık hizmetine erişmesinin hedeflendiğini bildirdi.

Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü, bölgedeki sağlık hizmetlerinin fiziki altyapısını güçlendirmek ve vatandaşlara sunulan hizmet kalitesini artırmak amacıyla çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Patnos Devlet Hastanesi'nde yürütülen ek bina inşaatı ve peyzaj düzenleme çalışmaları yerinde incelendi.

İnceleme ziyaretine Ağrı İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Acu ve Destek Hizmetleri Başkanı Şahin Önpolat katıldı. Çalışma alanlarını inceleyerek projenin son durumu hakkında yetkililerden detaylı bilgi alan heyet, yapılan düzenlemelerin hastanenin hizmet kapasitesine sağlayacağı katkıları değerlendirdi.

İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, modern fiziki imkanlar ve güçlü bir altyapı ile vatandaşların daha konforlu ve nitelikli sağlık hizmetine erişmesini hedeflediklerini belirtti. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte hastanenin hem fiziki alanlarının genişleyeceği hem de çevre düzenlemesiyle daha kullanışlı bir alana kavuşacağı ifade edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Ağrı İl Sağlık Müdürü Acu, Patnos Devlet Hastanesi'ndeki çalışmaları inceledi - Son Dakika

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