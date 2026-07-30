Ahlat'ta İlk Mekanik Pıhtı Temizleme Başarısı - Son Dakika
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Ahlat'ta İlk Mekanik Pıhtı Temizleme Başarısı

Ahlat\'ta İlk Mekanik Pıhtı Temizleme Başarısı
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Ekrem Artuk, Bitlis'te ilk kez uygulanan yöntemle bacak pıhtısından kurtularak sağlığına kavuştu.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde 53 yaşındaki Ekrem Artuk, bacağındaki ileri derecede şişlik ve ağrı şikayetiyle başvurduğu Tatvan Devlet Hastanesi'nde uygulanan mekanik pıhtı temizleme yöntemiyle yeniden sağlığına kavuştu.

Ahlat ilçesi Yoğurtyemez köyünde yaşayan Ekrem Artuk, bacağındaki ileri derecede şişlik ve ağrı şikayetiyle başvurduğu Tatvan Devlet Hastanesi'nde uygulanan mekanik pıhtı temizleme yöntemi sayesinde yeniden sağlığına kavuştu. Derin toplardamar tıkanıklığı nedeniyle gerçekleştirilen operasyon, Bitlis'te bu yöntemle yapılan ilk başarılı müdahale olarak kayıtlara geçti.

"İleri derecede şişlik ve yaralarla hastaneye başvurdu"

Yaklaşık 7 yıldır damar tıkanıklığı rahatsızlığıyla mücadele eden Ekrem Artuk'un, daha önce geçirdiği derin toplardamar tıkanıklığının üzerine yeni bir pıhtı oluştu. Bacağındaki şişlik, kızarıklık ve yaraların artması üzerine Tatvan Devlet Hastanesi'ne başvuran Artuk için yapılan tetkiklerin ardından ameliyat kararı alındı. Gerçekleştirilen başarılı operasyonla damar içerisindeki pıhtı mekanik yöntemle temizlenirken, hastanın bacağındaki dolaşım yeniden sağlandı.

"Bitlis'te ilk kez uygulandı"

Tatvan Devlet Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Oğulcan Özdemir, derin toplardamar tıkanıklığının mekanik pıhtı temizleme yöntemiyle tedavisinin Bitlis'te ilk kez uygulandığını belirtti. Tedavi edilmeyen pıhtının akciğere ulaşması halinde ölümcül sonuçlar doğurabileceğini ifade eden Özdemir, erken teşhisin hayati önem taşıdığına dikkat çekti.

Derin toplardamar tıkanıklığında ani gelişen bacak şişliği, ağrı, kızarıklık ve iki bacak arasında belirgin çap farkının önemli belirtiler olduğunu söyleyen Özdemir, hastaların vakit kaybetmeden sağlık kuruluşlarına başvurması gerektiğini vurguladı. Hastanın daha önce de benzer bir rahatsızlık geçirdiğini belirten Özdemir, "Hasta bize geldiğinde bacağı ileri derecede şiş ve kızarıktı. İşlem öncesinde, pıhtının akciğere gitmesini önlemek amacıyla hastaya koruyucu filtre yerleştiriyoruz. Daha sonra mekanik yöntemle pıhtıyı temizliyoruz. Bu işlem riskli olduğu için özellikle ilk iki hafta içinde yapılması gerekiyor. Süre uzadıkça tedavinin başarı oranı önemli ölçüde düşüyor" dedi.

"Hareketsizlik ve sigara en büyük riskler arasında"

Operasyon sonrası hastanın dolaşımının rahatladığını ve mevcut yaraların zamanla iyileşmesini beklediklerini belirten Özdemir, hastalığın oluşumunda hareketsizlik, sigara kullanımı, fazla kilo ve genetik yatkınlığın önemli rol oynadığını ifade etti. Büyük cerrahi operasyonlar, uzun süreli kara ve hava yolculuklarının da riski artırdığını dile getiren Özdemir, özellikle uzun yolculuklarda 2-3 saatte bir ayağa kalkarak yürüyüş yapılmasının pıhtı oluşumunu önlemede önemli olduğunu söyledi. Derin toplardamar tıkanıklığının ihmal edilmesi halinde yaraların artabileceğini, enfeksiyon gelişebileceğini ve ileri vakalarda bacak kaybına kadar uzanan ciddi sonuçların ortaya çıkabileceğini belirten Özdemir, teknolojik imkanların gelişmesiyle birlikte bu tür ileri girişimsel işlemlerin artık Bitlis'te de başarıyla uygulanabildiğini ifade etti.

Başarılı operasyonun ardından sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Ekrem Artuk ise yıllardır ilaç ve iğne tedavisi gördüğünü ancak kalıcı çözümün Tatvan Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen operasyonla sağlandığını söyledi. Artuk, ameliyatı gerçekleştiren Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Oğulcan Özdemir başta olmak üzere tüm sağlık ekibine teşekkür ederek, kendisini yeniden sağlığına kavuşturdukları için minnettar olduğunu dile getirdi.

Kaynak: İHA

Hastane, Sağlık, Bitlis, Ahlat, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Ahlat'ta İlk Mekanik Pıhtı Temizleme Başarısı - Son Dakika

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