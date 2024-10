Ahmet Furkan Çetin, Balkonun 5. Katından Düşerek Tedavi Sürecini Tamamladı

Sağlık

Eskişehir'de 5. kattaki evinin balkonundan düşen, büyük kısmı yoğun bakımda solunum cihazına bağlı olmak üzere yaklaşık 5 ay tedavi gören 25 yaşındaki Ahmet Furkan Çetin, tedavisinin ardından yürümeye başladı.

Çetin, 29 Nisan'da Eskişehir'deki evinin balkonundan düştü. Hastaneye kaldırılan Çetin'in omurgası ile vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar, yemek ve nefes borusunda da delik tespit edildi.

Eskişehir'de önce Yunus Emre Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisinde solunum cihazına bağlı olarak 38 gün tedavi gören Çetin, daha sonra omurilik ameliyatı için Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Çetin, ameliyatın ardından bir süre daha Eskişehir'de yoğun bakımda tedavi gördü.

Solunum cihazına bağlı olarak, yemek ve nefes borusundaki deliğin kapatılması için 16 Temmuz'da İzmir'deki Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Çetin'in nefes ve yemek borusundaki delik, 1 Ağustos'ta 5 saatlik ameliyatla kapatıldı.

Ağustos ayının sonunda fizik tedavi görmeye başlayan Çetin, tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından rahat bir şekilde nefes almaya ve yürüteç yardımıyla adım atmaya başladı.

"Bir restoran açmak istiyorum"

Aşçılık yapan Ahmet Furkan Çetin, AA muhabirine, mesleğini çok sevdiğini, 2021 yılında bir televizyon kanalında aşçılık yarışmasına katıldığını ancak yaşadığı sorunlar nedeniyle mesleğine ara vermek zorunda kaldığını söyledi.

Sağlığının her geçen gün daha iyiye gittiğini anlatan Çetin, "Kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum. İnsan bazı şeylerin kıymetini kaybedince daha iyi anlıyor. Sağlığıma tamamen kavuştuktan sonra Eskişehir'de bir restoran açmak istiyorum. Hiçbir zaman umudumu kaybetmedim, bu tarz olaylarda moral çok önemli. Her zaman kendime inanıyordum. 5 gündür yürüteçle yürüyorum en kısa sürede normal yürüyerek aktif spora başlamak istiyorum." dedi.

"Aşama aşama bu hale geldi"

İzmir'de ameliyatını yapan Prof. Dr. Kenan Can Ceylan da yemek borusunda oluşan delik nedeniyle sıvıların akciğere kaçması sonucu Çetin'de zatürre geliştiğini buna bağlı olarak solunum sıkıntısının oluştuğunu söyledi.

Önce yoğun bakımda hastanın ameliyata uygun hale getirildiğini aktaran Ceylan, şöyle konuştu:

"Yaptığınız işlem, ameliyat sonrası oluşabilecek komplikasyonlara açık bir işlem. Bu ameliyatlar iyi organize edilmeli. Nefes ve yemek borusundaki delik nedeniyle açılan yaralar vardı. Bu yaralar öncelikle onarıldı. Nefes ve yemek borusunun arası açıldıktan sonra bunların irtibatı kesilerek araya yama dediğimiz mesh kullanılarak ameliyat tamamlandı. Hastamız gayet iyi. Hastamız için mucize bir durum. Hastamızı ilk gördüğümüz durumu çok ciddi ölüm komplikasyonları içeriyordu. Giderek aşama aşama bu hale geldi."

Hastanın yoğun bakım servisi sorumlusu Prof. Dr. Cenk Kıraklı ise kendisini ameliyata hazır hale getirmek için uzun süre çabaladıklarını, yoğun bakımdaki yaşam mücadelesini hiçbir zaman bırakmadığını söyledi.

Anne Nezihat Çetin, zor bir süreç yaşamalarına rağmen sonunun iyi olduğunu, oğlunun sağlığına kavuştuğunu kaydetti.