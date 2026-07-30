Aile Hekimliği Güçlendirme Toplantısı Sinop\'ta

Sinop İl Sağlık Müdürlüğü'nde, aile hekimliği hizmetlerinin güçlendirilmesine yönelik Aile Hekimliği Ek Yerleştirme Toplantısı gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğü ikinci kat toplantı salonunda, İl Sağlık Müdürü Dr. Metin Arslan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mehmet Bağlıoğlu, Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcı Vekili Uzm. Dr. Pelin Ünaldı, Destek Hizmetleri Başkan Yardımcısı Ali Kuzu, Personel Hizmetleri Müdürü Fuat Ermiş ile hekimler katıldı. Toplantıda, aile hekimliği ek yerleştirme süreci kapsamında değerlendirmelerde bulunularak, sağlık hizmetlerinin daha etkin ve verimli sunulmasına yönelik planlamalar ele alındı. Toplantı sonrasında yapılan açıklamada, alınan kararların ve yapılan ek yerleştirmelerin Sinop halkı ve sağlık camiası için hayırlara vesile olması temennisinde bulunuldu.