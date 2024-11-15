Aile Hekimliği İle Hastane Yoğunluğu Azalıyor

Sağlık

Sağlıkta hiyerarşik sistem hastane yoğunluğunu azaltıyor

KIRIKKALE - Kırıkkale'de sağlık hizmetlerinde verimliliği artırmak ve hastane yoğunluğunu azaltmak amacıyla, acil durumu olmayan vatandaşlara aile hekimlerine başvurmaları önerildi. Aile hekimlerine giden vatandaşlar da aldıkları sağlık hizmetinden memnuniyetlerini dile getirdi.

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, Hürriyet Aile Sağlığı Merkezi'ni ziyaret ederek aile hekimleri ve vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyareti sırasında aile hekimleriyle bir araya gelen Vali Makas, sağlık çalışanlarının taleplerini ve önerilerini dinledi. Ayrıca merkezde muayene için bulunan vatandaşlarla sohbet eden Makas, sağlık hizmetlerinden memnuniyet durumlarını sordu.

Gazetecilere yaptığı açıklamalarda bulunan Vali Makas, sağlık hizmetlerinin etkinliğini artırmak için birinci basamak sağlık hizmetlerinin daha aktif kullanılmasının önemine dikkat çekti.

Sağlık hizmetlerinde hiyerarşik sıranın korunması gerektiğini belirten Vali Makas, "Her bir doktorumuza ayda yaklaşık 4 bin hastanın düştüğü bir merkezdeyiz. Bu hastalarımızın birinci basamağı atlayarak üst basamak sağlık merkezlerine yönelmesi yoğunluğu artırıyor. Önemli olan, yerinde ve hiyerarşik sıraya uygun şekilde hizmet almaktır" dedi.

Vatandaşlara birinci basamak sağlık hizmetlerini kullanma çağrısı yapan Makas, "Lütfen acil gerektirmeyen bir hizmeti öncelikle birinci basamak sağlık hizmeti veren aile hekimlerimizden almaları gerektiği noktasında bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. İnanıyoruz ki kurulan sisteme halkımız ne kadar entegre olabilirse, inşallah bu sistem daha da ileriye taşınacak" ifadelerini kullandı.

Sağlık sistemindeki dönüşüme dikkat çeken Makas, Kanuni Sultan Süleyman'ın "Halk içinde mu'teber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi" sözlerini hatırlatarak Türkiye'nin sağlık alanında dünyaya örnek bir model sunduğunu söyledi. Şehir hastaneleri ve devlet hastanelerinin, özel hastaneleri dahi geride bıraktığını belirten Vali Makas, "Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm Sağlık Bakanlarına, teşkilatına ve aile hekimlerimize Kırıkkale'miz adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Vatandaşlar da aile hekimlerinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. 83 yaşındaki Ekrem Demirhan, "Çok güzel ilgi ve alaka var. Çok memnunuz," derken, 74 yaşındaki İsmail Gören, "Aile hekimimiz bizimle çok iyi ilgileniyor. Allah razı olsun" şeklinde konuştu. Gökhan Aydın ise, "Aile hekimimiz hastanelerden bile iyi ilgileniyor" diyerek memnuniyetini ifade etti.