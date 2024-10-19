Aile Hekimliği Sistemine Tepki - Son Dakika
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Sağlık

Aile Hekimliği Sistemine Tepki

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Genç Sağlık Sendikası, hasta bazlı ödeme sistemine karşı çıkarak yönetmeliğin durdurulmasını istiyor.

19.10.2024 11:22
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Genç Sağlık Sendikası Genel Başkanı Kaya: "Aile hekimliğinde hasta geldikçe para kazanan bir sisteme karşıyız"

ANKARA - Kamu Birliği Konfederasyonu ve Genç Sağlık Sendikası Genel Başkanı Osman Kaya, Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde değişiklik öngören taslağa ilişkin, "Hasta geldikçe para kazanan bir sisteme karşı olduğumuzu belirtmek istiyoruz" dedi.

Kaya, Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde değişiklik öngören taslağa ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Aile hekimliğinde hasta geldikçe para kazanan bir sisteme karşıyız"

Kaya, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, aile sağlık personellerinin hasta bazlı performans ödemesi almasına karşı olduklarını belirterek, "Değişiklik, hem hasta yoğunluğuna yol açabilecek, tedavi sürelerini kısaltılabilecek bir uygulama hem de haliyle aile hekimlerimizin ve aile sağlığı çalışanlarımızın yeteri kadar hasta gelmediği takdirde de sahip oldukları veya bekledikleri maaşı alamama durumundan bahsediyoruz. O yüzden biz sağlık hizmetinin ertelenemez bir hizmet olduğunun farkındayız, bunu dile getiriyoruz. Aile Sağlığı Merkezlerimizde de hasta geldikçe para kazanan bir sisteme karşı olduğumuzu belirtmek istiyoruz" açıklamasında bulundu.

"Yönetmeliğin henüz çıkmamışken durdurulması gerekiyor"

ASM personellerinin ve hekimlerin yönetmelikte yapılacak olan değişikliğe karşı olduklarını dile getiren Genel Başkan Kaya, "Hasta sayısıyla bir maaş alacaksanız o zaman herkes daha fazla maaş alabilmek için en yoğun yerde görev yapmak ister. Bu durumda biz oralarda nasıl aile ekimi tutabileceğiz? Uygulamaya karşıyız, kesinlikle performansa dayalı bir sistem önermiyoruz. Bu durumda hem hasta verimliği hem de ücret konusunda arkadaşlarımızın yaşayacağı kaygıların, endişelerin sona erdirilmesi için bu yönetmelik henüz çıkmamışken bizler durdurulması veya değişikliğe uğraması gerektiğini belirtiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: İHA

Osman Kaya, Politika, Ekonomi, Sağlık, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Aile Hekimliği Sistemine Tepki - Son Dakika

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