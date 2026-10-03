Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Şanlıurfa Şehir Hastanesi'nin açılışında konuştu:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Medeniyetimizin beşiği olan yerde aileler güçlendikçe gelecek nesiller güçlenir." dedi.

Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen Şanlıurfa Şehir Hastanesi Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, kente ve bölge illerine önemli bir eser kazandırmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

AK Parti iktidarının çeyrek asırdır hizmet ve eser siyasetinin yanı sıra her zaman kadınların, çocukların ve ailelerin yanında olduğunu vurgulayan Göktaş, "Medeniyetimizin beşiği olan yerde aileler güçlendikçe gelecek nesiller güçlenir. Şanlıurfa biliyorsunuz Türkiye'nin en genç ili burası. Bizler için ayrıca çok değerli. Kadınları çok kıymetli. Çocuklar bizler de sizlerle gurur duyuyoruz." dedi.

Aileye büyük önem verdiklerini belirten Bakan Göktaş, güçlü ailelerin Türkiye'nin dünü, bugünü ve geleceğinin teminatı olduğunu söyledi.

Aile Yılı ilan edilen geçen yıl hayata geçirilen destek ve yatırımlara değinen Göktaş, aile desteklerinden en fazla yararlanan illerin başında Şanlıurfa'nın geldiğini hatırlattı.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak da 2 bin yataklı hastanenin kentin sağlık hizmetlerinin standardını yükseltmesine katkı sağlayacağını belirtti.