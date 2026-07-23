Akçakoca\'da Sağlıklı Yaşam Etkinliği

DÜZCE (İHA) – Akçakoca İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Ayşe Hanım Aile Sağlığı Merkezi'nde düzenlenen farkındalık etkinliğinde vatandaşların hareket yaşı ölçülerek sonuçları analiz edildi.

Akçakoca İlçe Sağlık Müdürlüğü, sağlıklı yaşam bilincini artırmaya yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Ayşe Hanım Aile Sağlığı Merkezi'nde kurulan stantta vatandaşların hareket yaşları ölçüldü. Etkinlikte Fizyoterapist H. Aybenay Başıbüyük tarafından katılımcıların hareket yaşı değerlendirilirken, elde edilen sonuçlar analiz edilerek kişilere fiziksel aktivite düzeyleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Yapılan değerlendirmeler doğrultusunda uygun görülen vatandaşlar, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının desteklenmesi ve gerekli danışmanlık hizmetlerinden faydalanmaları amacıyla Sağlıklı Hayat Merkezi'ne davet edildi.

İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, toplumda fiziksel aktivite bilincini artırmak ve sağlıklı yaşamı teşvik etmek amacıyla benzer farkındalık çalışmalarının sürdürüleceğini belirtti. - DÜZCE