Akciğer kanserinde erken tanı için belirtiler dikkate alınmalı, dedi Prof. Akpınar

GÖĞÜS Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Evrim Eylem Akpınar, "Akciğer kanseriyle mücadelede toplum bilinci artırılmalıdır. Tütün kullanımından uzak durulması, risk faktörlerinin azaltılması, belirtilerin göz ardı edilmemesi ve gerekli durumlarda sağlık kuruluşlarına başvurulması hastalıkla mücadelede önemli rol oynamaktadır. Tedavi sürecinde erken tanı ve farkındalık büyük önem taşımaktadır" dedi.

Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesi Göğüs Hastalıkları Öğretim Üyesi Prof. Dr. Evrim Eylem Akpınar, akciğer kanserinde farkındalığın artırılmasının ve belirtilerin erken dönemde değerlendirilmesi hastalıkla mücadelede önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, "Uzun süren veya karakter değiştiren öksürük, nefes darlığı, göğüs ağrısı, balgamda kan görülmesi, açıklanamayan kilo kaybı ve sürekli yorgunluk gibi belirtileri dikkate alınmalıdır. Bu şikayetler farklı hastalıklarda da görülebilir ancak kalıcı hale gelmeleri durumunda mutlaka hekim tarafından değerlendirilmesi gereklidir. Akciğer kanserinin en önemli risk faktörlerinden biri tütün ve tütün ürünleri kullanımıdır. Pasif içicilik, hava kirliliği, radon gazı ve bazı mesleki maruziyetler de hastalık riskini artırabilir. Tütün kullanımının bırakılması akciğer kanseri başta olmak üzere pek çok hastalığın önlenmesinde önemli bir adımdır" diye konuştu.

'TOPLUM BİLİNCİ ARTIRILMALIDIR'

Erken tanının tedavi sürecindeki önemine değinen Prof. Dr. Akpınar, "Akciğer kanserinde tanı ve tedavi planlaması hastalığın türüne, evresine ve hastanın genel sağlık durumuna göre yapılmaktadır. Uygun risk grubundaki bireylerde düşük doz bilgisayarlı tomografi ile tarama erken evrede hastalığın saptanmasına yardımcı olabilir. Tarama kararı ise, kişinin risk profili doğrultusunda hekim tarafından verilmelidir. Günümüzde akciğer kanseri tedavisinde önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Cerrahi tedavi, kemoterapi ve radyoterapinin yanı sıra immünoterapi ve hedefe yönelik tedaviler de hastalığın türüne ve moleküler özelliklerine göre uygulanabilir. Tedavi sürecinde multidisipliner yaklaşım önemlidir. Her hastanın tedavi planı bireysel olarak değerlendirilmelidir. Akciğer kanseriyle mücadelede toplum bilinci artırılmalıdır. Tütün kullanımından uzak durulması, risk faktörlerinin azaltılması, belirtilerin göz ardı edilmemesi ve gerekli durumlarda sağlık kuruluşlarına başvurulması hastalıkla mücadelede önemli rol oynamaktadır" dedi.