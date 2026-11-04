Akciğer kanserinde erken tanı için belirtiler dikkate alınmalı, dedi Prof. Akpınar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Akciğer kanserinde erken tanı için belirtiler dikkate alınmalı, dedi Prof. Akpınar

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Akciğer kanserinde erken tanı için belirtiler dikkate alınmalı, dedi Prof. Akpınar
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesi Göğüs Hastalıkları Öğretim Üyesi Prof. Dr. Evrim Eylem Akpınar, akciğer kanserinde erken tanı ve farkındalığın önemini vurguladı.

GÖĞÜS Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Evrim Eylem Akpınar, "Akciğer kanseriyle mücadelede toplum bilinci artırılmalıdır. Tütün kullanımından uzak durulması, risk faktörlerinin azaltılması, belirtilerin göz ardı edilmemesi ve gerekli durumlarda sağlık kuruluşlarına başvurulması hastalıkla mücadelede önemli rol oynamaktadır. Tedavi sürecinde erken tanı ve farkındalık büyük önem taşımaktadır" dedi.

Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesi Göğüs Hastalıkları Öğretim Üyesi Prof. Dr. Evrim Eylem Akpınar, akciğer kanserinde farkındalığın artırılmasının ve belirtilerin erken dönemde değerlendirilmesi hastalıkla mücadelede önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, "Uzun süren veya karakter değiştiren öksürük, nefes darlığı, göğüs ağrısı, balgamda kan görülmesi, açıklanamayan kilo kaybı ve sürekli yorgunluk gibi belirtileri dikkate alınmalıdır. Bu şikayetler farklı hastalıklarda da görülebilir ancak kalıcı hale gelmeleri durumunda mutlaka hekim tarafından değerlendirilmesi gereklidir. Akciğer kanserinin en önemli risk faktörlerinden biri tütün ve tütün ürünleri kullanımıdır. Pasif içicilik, hava kirliliği, radon gazı ve bazı mesleki maruziyetler de hastalık riskini artırabilir. Tütün kullanımının bırakılması akciğer kanseri başta olmak üzere pek çok hastalığın önlenmesinde önemli bir adımdır" diye konuştu.

'TOPLUM BİLİNCİ ARTIRILMALIDIR'

Erken tanının tedavi sürecindeki önemine değinen Prof. Dr. Akpınar, "Akciğer kanserinde tanı ve tedavi planlaması hastalığın türüne, evresine ve hastanın genel sağlık durumuna göre yapılmaktadır. Uygun risk grubundaki bireylerde düşük doz bilgisayarlı tomografi ile tarama erken evrede hastalığın saptanmasına yardımcı olabilir. Tarama kararı ise, kişinin risk profili doğrultusunda hekim tarafından verilmelidir. Günümüzde akciğer kanseri tedavisinde önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Cerrahi tedavi, kemoterapi ve radyoterapinin yanı sıra immünoterapi ve hedefe yönelik tedaviler de hastalığın türüne ve moleküler özelliklerine göre uygulanabilir. Tedavi sürecinde multidisipliner yaklaşım önemlidir. Her hastanın tedavi planı bireysel olarak değerlendirilmelidir. Akciğer kanseriyle mücadelede toplum bilinci artırılmalıdır. Tütün kullanımından uzak durulması, risk faktörlerinin azaltılması, belirtilerin göz ardı edilmemesi ve gerekli durumlarda sağlık kuruluşlarına başvurulması hastalıkla mücadelede önemli rol oynamaktadır" dedi.

Kaynak: DHA
Ufuk ÜniversitesiGüncelSağlıkEgeSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Turan ve Emre Belözoğlu karşı karşıya Şampiyonlar Ligi’nde tarihi maç Arda Turan ve Emre Belözoğlu karşı karşıya! Şampiyonlar Ligi'nde tarihi maç
Fenerbahçe’de son dakika Emre Belözoğlu’ndan sürpriz karar Fenerbahçe'de son dakika! Emre Belözoğlu'ndan sürpriz karar
ABD’de tarihi gece Müslüman aday kazandı, salon yıkıldı ABD'de tarihi gece! Müslüman aday kazandı, salon yıkıldı
Trump seçimleri kaybetti Şimdi ailesi için zor günler kapıda Trump seçimleri kaybetti! Şimdi ailesi için zor günler kapıda
Trump’ın seçim yenilgisi İsrail’i alarma geçirdi 3 büyük tehlike Trump'ın seçim yenilgisi İsrail'i alarma geçirdi! 3 büyük tehlike
Derince’de yanan araçta iş insanı Zeynel Abidin’in cansız bedeni bulundu Derince'de yanan araçta iş insanı Zeynel Abidin'in cansız bedeni bulundu
15:27
İfşa olan mesajlara Ela Rümeysa’dan savunma Sadettin Saran’la ilgili 7 yıl itirafı
İfşa olan mesajlara Ela Rümeysa'dan savunma! Sadettin Saran'la ilgili 7 yıl itirafı
15:18
İstanbul, gündüz vakti kapkara oldu
İstanbul, gündüz vakti kapkara oldu
14:36
Ali Ağaoğlu’nun Ahmet Nazif Zorlu’nun cenazesinde söyledikleri olay oldu
Ali Ağaoğlu'nun Ahmet Nazif Zorlu'nun cenazesinde söyledikleri olay oldu
14:17
Deniz Baysal’ın oynadığı reklam filminde “sütyen“ krizi
Deniz Baysal'ın oynadığı reklam filminde "sütyen" krizi
13:59
Hamaney Trump’ın yenilgisine sevinmedi Daha sert mesaj geldi
Hamaney Trump'ın yenilgisine sevinmedi! Daha sert mesaj geldi
13:53
Ahmet Nazif Zorlu’ya son veda Eşinin iki kelimesi kahretti
Ahmet Nazif Zorlu'ya son veda! Eşinin iki kelimesi kahretti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2026 15:35:39. #.0.2#
SON DAKİKA: Akciğer kanserinde erken tanı için belirtiler dikkate alınmalı, dedi Prof. Akpınar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android