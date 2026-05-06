Akciğer Kanserinin Nedeni: Sigara
Akciğer Kanserinin Nedeni: Sigara

Akciğer Kanserinin Nedeni: Sigara
06.05.2026 13:11
Prof. Dr. Ayşegül Karalezli, akciğer kanserinin %85 oranında sigara ile ilişkili olduğunu belirtti.

GÖĞÜS Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ayşegül Karalezli, akciğer kanserinin yüzde 85 oranında sigarayla ilişkili olduğunu söyledi.

Bilkent Şehir Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ayşegül Karalezli, akciğer kanserinin nedenin yüzde 85 oranında sigara olduğunu belirterek, "'Yüzde 85 oranında birbiriyle ilişkili' diyoruz. Ama tabii çevresel, mesleksel diğer faktörler de söz konusu olabilir. Sigara kullanması nedeniyle ilaç etkileşimleri, ilacın daha az cevap veriyor olması, radyoterapinin daha az cevap veriyor olması gibi sorunlar olabilir bu hastalarda. Tabii sigaraya devam ettiği sürece ikinci bir kanser gelişme riski beklediğimiz şeyler. Zaten sigarayı bırakmış kişilerde bile akciğer kanseri riski devam ediyor ne yazık ki. Sigaraya başladıktan sonra meydana gelen yapısal değişikliklerin bazılarının geriye dönmesi ne yazık ki çok mümkün olmuyor" dedi.

Prof. Dr. Karalezli, bazı hastaların sigarayı bırakmakta zorlandığını belirterek, "Sigara bırakma kliniklerimiz aracılığı ile yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ama kişinin kendinin istemesi gerekli. İstemediği sürece bizim onlara yardım etme şansımız ne yazık ki olmuyor. Erkeklerde de kadınlarda da birinci sırada akciğer kanseri ölüm nedeni. Erkeklerde prostattan sonra görülme sıklığı en fazla olan kanser. Kadınlarda da 4'üncü sırada görülme sıklığı; ama ölüm sıklığı her iki cinste de 1'inci sırada. Yani ortaya çıktıktan sonra ölümcül olma oranı artıyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA

