Akıllı İlaçlarla Kanser Tedavisinde Yeni Çağ

15.04.2026 09:10
Prof. Dr. Soner Solmaz, akıllı ilaçların kanser tedavisinde hayat kalitesini artırdığını belirtti.

Acıbadem Adana Hastanesi Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Soner Solmaz, son 15-20 yılda kan hastalıkları tedavisinde yeni bir çağın başladığını belirterek, "Akıllı ilaç çağı, bazı hemotolojik kanserleri korkulan bir son olmaktan çıkarıp yönetilebilir bir süreç haline getirdi. Bugün birçok hastamız bir hapla normal hayatına devam edebiliyor" dedi.

Tıpta yaşanan gelişmelerle birlikte akıllı ilaçların ortaya çıkması yeni bir çağı başlattı. Acıbadem Adana Hastanesi Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Soner Solmaz tıpta yaşanan değişimi anlatarak açıklamalarda bulundu.

"Artık yaşam kalitesini üstte tutmayı konuşuyoruz"

Prof. Dr. Solmaz, "Bundan sadece 15-20 yıl önce hastalarımızla yaptığımız konuşmaların odağında ne kadar vaktimiz kaldığı ve kemoterapinin ağır yan etkileriyle nasıl başa çıkacağımız yer alırdı. Bugün ise hastalığın nasıl yönetileceğini ve yaşam kalitesini nasıl en üstte tutacağımızı konuşuyoruz" dedi.

"Akıllı ilaçlar sadece kanserli hücreyi hedef alır"

Akıllı ilaçların çalışma prensibini açıklayan Solmaz, "Klasik kemoterapiler fabrikanın tamamını hedef alırken, akıllı ilaçlar sadece bozuk mekanizmayı bulan bir anahtar gibi çalışır. Sağlıklı hücrelere dokunmadan sadece kanserli hücrenin büyüme sinyalini kapatır" ifadelerini kullandı.

Bu yaklaşımın tıpta "hassas tıp" olarak adlandırıldığını belirten Solmaz, tedavide hedefin artık doğrudan hastalığın kaynağı olduğunu vurguladı.

"Eskiden tek şans kemik iliği nakliydi"

Hematolojide artık tek bir hap ile normal yaşantıya devam edildiğini anlatan Prof. Dr. Soner Solmaz, "2000'li yılların başında KML hastalarının tek şansı riskli kemik iliği nakilleriydi. Bugün ise hastalarımız genellikle günde bir hap ile normal yaşamlarına devam edebiliyor. Artık kanser hücrelerinin yüzeyindeki parmak izlerini tanıyoruz. Akıllı ilaçlar bu hücreleri bulur ve bağışıklık sistemine 'düşman burada' mesajı verir. Böylece vücut kendi kanserli hücresini kendisi yok etmeye başlar" dedi.

"Akıllı bombalar sadece kanser hücresinde patlıyor"

Lenfoma tedavisindeki yeniliklere değinen Prof. Dr. Solmaz, "Geliştirilen akıllı ilaçlar vücutta dolaşır, kanserli hücreyi bulur ve etkisini sadece o hücrenin içinde gösterir. Ayrıca bispesifik antikorlar ile bağışıklık hücreleri kanser hücresine doğrudan yönlendirilir. Eskiden tüm hızlı bölünen hücreler hedef alınırken, bugün sadece kanserli hücreler hedefleniyor. Yan etkiler belirgin şekilde azaldı, hastalar günlük yaşamlarını sürdürebilir hale geldi" dedi.

"Bu bir ilaç değil, savunma ordusu"

Geçmişle bugünü kıyaslayan Prof. Dr. Solmaz, "Eskiden tüm hızlı bölünen hücreler hedef alınırken, bugün sadece kanserli hücreler hedefleniyor. Yan etkiler belirgin şekilde azaldı, hastalar günlük yaşamlarını sürdürebilir hale geldi. Artık hastanın bağışıklık hücrelerini laboratuvarda eğitiyor, üzerlerine kanseri tanıyan yapılar ekleyerek vücuda geri veriyoruz. Bu bir ilaç değil, vücudun içinde yaşayan bir savunma ordusudur" ifadelerini kullandı.

"Gelecek çok daha umut verici"

Tıptaki gelişmelerin gelecekte daha umut verici olduğunu vurgulayan Acıbadem Adana Hastanesi Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Soner Solmaz, "Akıllı ilaçlar sayesinde kanser tedavisinde büyük bir devrimin içindeyiz. Eskiden hayal olan tedaviler bugün binlerce hastanın hayatına dokunuyor. Her kanser türü ve her hasta farklıdır. Hangi tedavinin uygun olduğuna yapılan genetik testler sonucunda karar verilir" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

