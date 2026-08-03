Alaşehir'de İlk Kranioplasti Ameliyatı Başarıyla Tamamlandı - Son Dakika
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Alaşehir'de İlk Kranioplasti Ameliyatı Başarıyla Tamamlandı

Alaşehir\'de İlk Kranioplasti Ameliyatı Başarıyla Tamamlandı
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Alaşehir Devlet Hastanesi'nde ilk kez yapılan kranioplasti ameliyatı ile Iraz Yavaş sağlığına kavuştu.

MANİSA'nın Alaşehir Devlet Hastanesi'nde ilk kez gerçekleştirildiği belirtilen 'kranioplasti' ameliyatı başarıyla tamamlandı. Alaşehir'de geçen yıl 6 Ekim'de geçirdiği trafik kazasının ardından ağır yaralanan Iraz Yavaş (52) için operasyon planlandı. Gelişen beyin ödemine bağlı kafa içi basıncını azaltmak amacıyla Yavaş'ın kafatası kemiğinin bir bölümü, ameliyatta çıkarılarak hastanın karın ön duvarındaki cilt altında geçici olarak muhafaza edildi. Daha sonra ikinci operasyonla hastanın karın cilt altından çıkarılan kafatası kemiği yeniden anatomik yerine yerleştirildi.

Sarıgöl'ün Dindarlı Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk annesi Iraz Yavaş, geçen yıl 6 Ekim'de geçirdiği trafik kazası sonrası Sarıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Yavaş, Alaşehir Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan acil değerlendirmeler ve radyolojik incelemelerde beynin sağ yarım küresinde hayati tehlike oluşturan geniş bir akut subdural hematom (beyin kanaması) tespit edildi. Hayati risk taşıyan tablo nedeniyle Yavaş, aynı yıl 17 Ekim'de ameliyata alındı. Gelişen beyin ödemine bağlı kafa içi basıncını azaltmak amacıyla Yavaş'ın kafatası kemiğinin bir bölümü, ameliyatta çıkarılarak hastanın karın ön duvarındaki cilt altında geçici olarak muhafaza edildi.

TABURCU EDİLDİ

Bu yöntem, ağır beyin travmalarında hastanın yaşam şansını artırmak amacıyla uygulanan önemli cerrahi yaklaşımlardan biri olarak değerlendirildiği belirtildi. İlk ameliyatın ardından yoğun bakım, servis ve rehabilitasyon sürecini tamamlayan Yavaş için genel sağlık durumunun düzelmesi üzerine yaklaşık 8 ay sonra ikinci aşama cerrahi tedavi planlandı. Alaşehir Devlet Hastanesi Başhekimi ve Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ahmet Sancar Topal ve ekibi tarafından geçen 29 Haziran'da gerçekleştirilen kranioplasti operasyonunda, hastanın karın cilt altından çıkarılan kafatası kemiği yeniden anatomik yerine yerleştirildi ve titanyum plak-vida sistemi kullanılarak güvenli şekilde sabitlendi. İki aşamalı tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşan Yavaş, taburcu edildi.

'ALLAH, BENİ EVLATLARIMA BAĞIŞLADI'

Tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşan Iraz Yavaş, "Çok şükür sağlıklı bir şekilde taburcu edildim. Allah, beni evlatlarıma bağışladı. Doktorlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Hasan Yavaş da eşini sağlığına kavuşmasını sağlayan ameliyatın Alaşehir'de ilk kez gerçekleştirildiğini öğrendiklerini belirtip, "Bu nedenle çok şanslıyız. Tedavi için büyük şehre gitmekten kurtulduk" diye konuştu.

'HASTAMIZ SAĞLIĞINA KAVUŞTU'

Alaşehir Devlet Hastanesi Başhekimi ve Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ahmet Sancar Topal, ağır kafa travmalarında uygulanan dekompresif kraniektominin hayat kurtarıcı bir yöntem olduğunu belirtip, "Hastamızın ilk ameliyatında beyin üzerindeki basıncı azaltmak amacıyla kafatası kemiğini geçici olarak çıkarmak zorunda kaldık. İyileşme sürecinin tamamlanmasının ardından yaklaşık 8 ay sonra gerçekleştirdiğimiz kranioplasti ameliyatıyla hastamızın kendi kemiğini yeniden yerine yerleştirerek sabitledik. Bu operasyon hem beynin korunması hem de hastanın yaşam kalitesinin artırılması açısından büyük önem taşımaktadır. Ayrıca bu ameliyatın hastanemizde ilk kez başarıyla gerçekleştirilmiş olmasından dolayı büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Alaşehir Devlet Hastanesi, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Alaşehir'de İlk Kranioplasti Ameliyatı Başarıyla Tamamlandı - Son Dakika

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