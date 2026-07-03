Alaşehir'de Obeziteyle Mücadele Kampanyası - Son Dakika
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Alaşehir'de Obeziteyle Mücadele Kampanyası

Alaşehir\'de Obeziteyle Mücadele Kampanyası
03.07.2026 12:40
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Alaşehir'de 'Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa' kampanyası ile ücretsiz sağlık taramaları yapılıyor.

Sağlık Bakanlığı'nın obeziteyle mücadele kapsamında başlattığı "Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyası Alaşehir'de yoğun ilgi görüyor. Vatandaşlar ücretsiz fiziksel uygunluk testleriyle hareket yaşlarını öğrenirken, sağlıklı yaşam konusunda da bilgilendiriliyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından "Türkiye Obezite ile Mücadele ve Fiziksel Aktivite Eylem Planı" kapsamında hayata geçirilen "Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyası, Manisa'nın Alaşehir ilçesinde vatandaşlarla buluştu.

Toplumda fiziksel aktivite bilincini artırmak ve obeziteyle mücadeleye dikkat çekmek amacıyla yürütülen kampanya kapsamında Alaşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü Sağlıklı Hayat Merkezi ekipleri; Cumhuriyet Meydanı, Alaşehir Devlet Hastanesi ve çeşitli kamu kurumlarında stantlar kurarak ücretsiz sağlık taramaları gerçekleştiriyor.

Fizyoterapistlerin de görev aldığı stantlarda vatandaşlara tek ayak üzerinde denge testi, el dinamometresi ile kavrama kuvveti testi ve otur-kalk testi uygulanıyor. Yapılan ölçümler sonucunda vatandaşların fiziksel uygunluk düzeyleri değerlendirilerek "hareket yaşları" belirleniyor.

Kampanyaya ilişkin açıklamada bulunan Alaşehir İlçe Sağlık Müdürü Uzman Dr. Fatma Seven, fiziksel uygunluk düzeyi düşük çıkan vatandaşların yaşam kalitesini artırmak ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırmak amacıyla gerekli bilgilendirmelerin yapıldığını belirtti.

Seven, "Test sonuçlarına göre ihtiyaç duyan vatandaşlarımız Sağlıklı Hayat Merkezimize yönlendiriliyor. Burada ücretsiz danışmanlık ve sağlıklı yaşam hizmetlerinden yararlanmaları sağlanıyor. Kampanya çalışmalarımız temmuz ayı boyunca devam edecek." dedi.

Yetkililer, tüm vatandaşları ücretsiz sağlık taramalarından faydalanmak ve hareket yaşlarını öğrenerek daha sağlıklı bir yaşam için ilk adımı atmaya davet etti. - MANİSA

Kaynak: İHA

Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Alaşehir'de Obeziteyle Mücadele Kampanyası - Son Dakika

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