Tokat'ta sağlık çalışanları, alkollü kadının çekiçli saldırısına uğradı - Son Dakika
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Tokat'ta sağlık çalışanları, alkollü kadının çekiçli saldırısına uğradı

09.05.2023 18:05

Tokat'ın Erbaa ilçesinde alkollü olduğu iddia edilen D.B. isimli kadın, sağlık ekiplerine çekiçle saldırıp ambulansın camını kırdı. Polis kaçan D.B.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Saat 04.30 sıralarında Kelkit Mahallesi'nde yaşanan olayda D.B.'nin (24) sinir krizi geçirdiği ihbarını alan sağlık ekipleri bölgeye gitti. Alkollü olduğu değerlendirilen D.B., sağlık görevlilerine çekiçle saldırdı.

AMBULANSIN CAMINI KIRDI

Bu sırada ambulansın camını kıran kadın, daha sonra olay yerinden kaçtı. Sağlık görevlileri olayı yara almadan atlatırken ambulansta hasar meydana geldi. Polis, kadını yakalamak için çalışma başlattı.

Alkollü kadın sağlık görevlilerine çekiçle saldırdı

SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

İl Ambulans Servisi Başhekim Uzm. Dr. Can Gökay Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Erbaa ilçemizde ekiplerimize ve ambulansımıza yapılan saldırıyı kınıyoruz. Konu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğumuzu bildiririz. Ekiplerimize geçmiş olsun dileriz" dedi.

Kaynak: DHA
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Erbaa, Sağlık, Son Dakika

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