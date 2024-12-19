'Allah'ın Sayesinde İyiymim' - Ferdi Tayfur'un Sağlık Durumu

Sağlık

'ALLAH'IN SAYESİNDE İYİYİM'

Antalya'ya sevk edilen Ferdi Tayfur'un doktoru Medical Park Antalya Hastanesi Transplantasyon, Nefroloji ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Havva Asuman Yavuz'un, kendisini nasıl hissettiğini sorunca sanatçı Tayfur, "Sayenizde iyiyim, Allah'ın sayesinde iyiyim, Allah sizden razı olsun" karşılığını verdi.