Almanya Sağlık Bakanı: Sonbahara Kadar Yeni Kovid-19 Dalgası Bekleniyor - Son Dakika

BERLİN, 8 Nisan (Xinhua) — Almanya'da parlamentonun yasama organı Bundestag'ın, ülkede koronavirüs aşısının zorunlu olmasına yönelik teklifi reddetmesinin ardından, Sağlık Bakanı Karl Lauterbach Cuma günü yaptığı açıklamada, sonbaharda daha katı Kovid-19 tedbirlerine ihtiyaç duyulacağına olan beklentisini dile getirdi.

Gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kesinlikle yeni bir dalga beklememiz gerekiyor" diyen Lauterbach, ülkenin buna uygun şekilde hazır olmayabileceğini söyledi. Bakan, "Sonbaharda ülkenin farklı bir konumda olmasını bekliyordum" dedi.

Bundestag, Kovid-19 aşısının 60 yaş ve üstü yetişkinler için zorunlu hale getirilmesine yönelik teklifi Perşembe günü reddetti.

Eski Başbakan Angela Merkel yönetimindeki bir önceki hükümet de Almanya'da zorunlu aşılama uygulamasını reddetmişti. Ancak Şansölye Olaf Scholz ve Lauterbach, aşının zorunlu hale gelmesinden yana olduklarını dile getiriyor.

Lauterbach, "Bu hafta, halkı Kovid-19 enfeksiyonundan korumak açısından kötü bir haftaydı" dedi. Bakan, halen devam eden aşılama eksikliği çerçevesinde maske zorunluluğunun sonbaharda özellikle önemli olacağına işaret etti.

Robert Koch Enstitüsü'nün enfeksiyon hastalıkları ile ilgili verdiği bilgiye göre, haftalık yapılan ortalama aşı dozları 2021 sonu itibariyle 7,6 milyon civarındayken, bu rakam haftalık 284.551 Kovid-19 aşısına kadar düşmeye devam etti. Almanya'da yaklaşık 49 milyon kişi en az bir takviye dozu yaptırırken, 19,5 milyon kişi hala aşılanmadı. Almanya'daki aşısız insan sayısı son aylarda neredeyse hiç değişmedi.