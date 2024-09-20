Alzheimer'ı Önlemede Fiziksel Aktivite ve Diyet Önemli - Son Dakika
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Sağlık

Alzheimer'ı Önlemede Fiziksel Aktivite ve Diyet Önemli

Alzheimer\'ı Önlemede Fiziksel Aktivite ve Diyet Önemli

Doç. Dr. Cemile Haki, düzenli fiziksel aktivite ve Akdeniz diyetinin Alzheimer hastalığını önlediğini belirtti.

20.09.2024 14:52
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Bursa Şehir Hastanesi Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Cemile Haki, düzenli fiziksel aktivite ve Akdeniz tipi diyetin Alzheimer hastalığını önlediğini belirtti.

Bursa İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Dünya Alzheimer Ayı" dolayısıyla Doç. Dr. Haki'nin görüşlerine yer verildi.

Haki, ilerleyen yaşla ortaya çıkan Alzheimer'ın, bellek bozuklukları ile kişilik ve davranış değişikliklerini beraberinde getirdiğini bildirdi.

"Demans" denilen bunamaların en sık nedeninin yüzde 60-70 Alzheimer olduğunu aktaran Haki, nedeni henüz net bilinemeyen bu rahatsızlığın gelişiminde birtakım çevresel ve genetik etkenlerin rol aldığını belirtti.

Doç. Dr. Haki, 65 yaş üzerinde her 5 yılda bir Alzheimer riskinin 2 kat arttığına işaret ederek, "Ailede Alzheimer varsa bu kişilerde Alzheimer riskinin yüzde 10 ila 30 arttığını görüyoruz. Bunun dışında kafa travması, kolesterol yüksekliği, tansiyon, şeker ve obezite gibi birtakım kardiyovasküler risk faktörlerinin, yetersiz beslenmenin, asosyal bir yaşam tarzının, depresyonun, işitme bozukluklarının bu hastalığa neden olabileceği düşünülüyor." ifadelerini kullandı.

Yaşlı bir kişide unutkanlık başlıyorsa mutlaka Alzheimer'ın düşünülmesi gerektiğini vurgulayan Haki, şöyle devam etti:

"Erken dönemde yakın zamandaki olayları hatırlamama, hatırlamada güçlük şikayeti başlıyor. Bu kişiler genellikle ocakta yemeği unutmaya, alışveriş listesi yapmadan alışveriş yapamamaya ya da daha önceden aldığı randevulara gitmemeye ya da gecikmeye başlıyor. Özellikle yakın zamana ait 1-2 saatlik süreçteki olayları unutmakta problem varken, 30-40 yıl önceki olayları daha kolay hatırladıklarını görüyoruz."

"Maalesef tam anlamıyla tedavisi yok"

Hastalığın 3 evreden oluştuğuna dikkati çeken Haki, geç evrede hastanın bir başkasına bağımlı hale geldiğini aktardı.

Haki, bu hastalığın bazı çalışmalarla engellenebileceğini veya seyrinin değiştirilebileceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Çalışmalarda, düzenli yapılan fiziksel aktivitenin ve Akdeniz tipi beslenmenin Alzheimer hastalığını engellediği saptanmış. Bunun dışında sosyal yaşantı, beyni çalıştırabilecek birtakım aktiviteler, aynı zamanda düzenli beslenme, özellikle görme ve işitme bozukluğu olan hastalarda bunların giderilmesinin hastalığın gelişimini geciktirdiği tespit edilmiştir. Alzheimer hastalığının tedavisi için bilim insanları çok yoğun uğraş içinde. Fakat maalesef tam anlamıyla tedavisi yok. Sadece ilerlemesini yavaşlatacak ve semptomlar geliştiğinde semptomları azaltacak tedaviler var. Alzheimer hastalığı geliştikten sonra da öncelikle yapılması gereken şeyler, hastanın özellikle arkadaşları ve ailesiyle sosyal yaşantıya devam etmesi, beynini aktive edecek ve çalıştıracak aktiviteleri sürdürmesi."

Kaynak: AA

Alzheimer Hastalığı, Şehir Hastanesi, Akdeniz, Eğitim, Sağlık, bursa, Son Dakika

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