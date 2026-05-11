Amasya'da KKKA Bilgilendirme Faaliyetleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Amasya'da KKKA Bilgilendirme Faaliyetleri

11.05.2026 15:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya İl Sağlık Müdürlüğü, köylerde KKKA ve kene hakkında eğitici bilgilendirme yapıyor.

Amasya İl Sağlık Müdürlüğü ekibince köylerde yaşayan vatandaşlar, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) ve kene hakkında bilgilendiriliyor.

İlkbahar mevsiminde kene ve KKKA vakalarının görülmeye başlaması nedeniyle, Amasya İl Sağlık Müdürlüğü'nde görevli sağlık çalışanları, köy köy dolaşarak vatandaşları bilgilendiriyor.

Kene ve KKKA hastalığıyla mücadelenin önemi ile korunma yollarının anlatıldığı eğitimlerin ardından çiftçilere, eğitici broşürler dağıtılıyor.

Amasya İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Birim Sorumlusu Dr. Soner Sorhan, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'nin kene aracılığıyla bulaşan, özellikle bahar ve yaz aylarında görülen bir halk sağlığı sorunu olduğunu söyledi.

KKKA'nın Amasya ve çevre illerde sık görülen, bazı hastalarda ölümcül olabilen bir hastalık olduğunu ifade eden Sorhan,

"Hastalıkla ilgili bizim yaptığımız temel çalışma hastalığın zirve yaptığı dönemden önce hastalık açısından riskli bölgeleri ziyaret etmek ve buralarda bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları yürütmek oluyor. Bizim için 3 temel nokta çok önemli. Birincisi kene tutulması açısından riskli yerler, yani ormanlık alanların komşuluğundaki çayır, mera, tarla, bağ, bahçe gibi yerlere giden kişilerin kapalı kıyafetler giymesi, açık renkli kıyafetler giymesi ve pantolonları da çorabın içine sokması çok önemli. İkinci kuralımız kişiler tarladan döndükten sonra vücutlarını kontrol etmeli" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Amasya'da KKKA Bilgilendirme Faaliyetleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Piyasalarda barış umudu: Altın yükseldi, petrol çakıldı Piyasalarda barış umudu: Altın yükseldi, petrol çakıldı
Eş adaylarını bulabilmek için 1,5 kilometrelik sokakta gün boyu volta attılar Eş adaylarını bulabilmek için 1,5 kilometrelik sokakta gün boyu volta attılar
BBP Genel Başkanı Destici: Tecavüzcülere idam cezası getireceğiz BBP Genel Başkanı Destici: Tecavüzcülere idam cezası getireceğiz
Trump’tan, İran’ın ABD teklifine verdiği yanıtın ardından ilk açıklama: Hedeflerimizi henüz tamamlamadık Trump'tan, İran'ın ABD teklifine verdiği yanıtın ardından ilk açıklama: Hedeflerimizi henüz tamamlamadık
Ordulu başkanın 10 çocuk yapana araba vaadine berberden güldüren gönderme Ordulu başkanın 10 çocuk yapana araba vaadine berberden güldüren gönderme
İnanılmaz anlar Karşıyaka son saniye basketiyle ligde kaldı, taraftar parkeye indi İnanılmaz anlar! Karşıyaka son saniye basketiyle ligde kaldı, taraftar parkeye indi

15:57
Fenerbahçe’den Oblak sürprizi
Fenerbahçe'den Oblak sürprizi
15:27
Alım gücü düşen memur ve emekliye nefes aldıracak zam teklifi
Alım gücü düşen memur ve emekliye nefes aldıracak zam teklifi
15:23
Aziz Yıldırım 500 imzayı 24 saatte topladı
Aziz Yıldırım 500 imzayı 24 saatte topladı
15:17
Adana bildiğiniz gibi: Termometreler 35 dereceyi gördü
Adana bildiğiniz gibi: Termometreler 35 dereceyi gördü
15:06
Macron çileden çıktı, Kenya’da protokolü bozup sahneye atladı
Macron çileden çıktı, Kenya'da protokolü bozup sahneye atladı
14:33
CHP, Burcu Köksal’ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti
CHP, Burcu Köksal’ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2026 15:59:12. #7.12#
SON DAKİKA: Amasya'da KKKA Bilgilendirme Faaliyetleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.