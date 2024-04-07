Ambulans helikopter yeni doğan bebek için zamanla yarıştı
SAMSUN - Samsun'da ambulansla helikopter yeni doğan bebek için zamanla yarıştı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki Vezirköprü Devlet Hastanesinde 32 haftalık olarak 1175 gram dünyaya gelen erkek bebek için Samsun'dan havalanan Sağlık Bakanlığına bağlı ambulans helikopter, kısa sürede ilçeye intikal ederek doğduğunda solunumu olmayan ve hastanede müdahale sonucu hayata döndürülen bebeğin yardımına yetişti. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları ek binasına sevk edilen bebek için ambulans helikopter adeta zamanla yarıştı. Kuvez içinde ambulans helikopterden kara ambulansına nakledilen bebek Samsun'daki hastanede tedavi altına alındı.
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