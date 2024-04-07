Ambulans helikopter yeni doğan bebek için zamanla yarıştı - Son Dakika
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Sağlık

Ambulans helikopter yeni doğan bebek için zamanla yarıştı

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Samsun'da ambulansla helikopter yeni doğan bebek için zamanla yarıştı. 32 haftalık olarak dünyaya gelen erkek bebek, solunumu olmadığı için hastanede müdahale sonucu hayata döndürüldü. Ambulans helikopter, kısa sürede ilçeye intikal ederek bebeğin yardımına yetişti. Bebek, Samsun'daki hastanede tedavi altına alındı.

07.04.2024 14:57
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Ambulans helikopter yeni doğan bebek için zamanla yarıştı

SAMSUN - Samsun'da ambulansla helikopter yeni doğan bebek için zamanla yarıştı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki Vezirköprü Devlet Hastanesinde 32 haftalık olarak 1175 gram dünyaya gelen erkek bebek için Samsun'dan havalanan Sağlık Bakanlığına bağlı ambulans helikopter, kısa sürede ilçeye intikal ederek doğduğunda solunumu olmayan ve hastanede müdahale sonucu hayata döndürülen bebeğin yardımına yetişti. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları ek binasına sevk edilen bebek için ambulans helikopter adeta zamanla yarıştı. Kuvez içinde ambulans helikopterden kara ambulansına nakledilen bebek Samsun'daki hastanede tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA

Samsun, Havacılık, Acil Durum, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Ambulans helikopter yeni doğan bebek için zamanla yarıştı - Son Dakika

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