Sağlık

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi çalışanları piknikte bir araya geldi

ANKARA - Mesire alanında düzenlenen etkinlik çerçevesinde bir araya gelen Ankara Bilkent Şehir Hastanesi personeli doyasıya eğlendi, piknik yaptı.

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi çalışanları ve aileleri ile beraber Ankara'da bulunan mesire alanında piknik yapıp doyasıya eğlendi. Bir araya gelen aileler çocuk oyun alanları ile çeşitli aktivitelerle, eğlenceli müziklerle açık havada doğanın tadına çıkardı.

"Çalışanlarımız çok yoruldular, küçük bir mola verdirmek istedik"

Kurumsal ailenin tamamını piknik çerçevesinde bir araya getirmek amacıyla etkinlik düzenlediklerinden bahseden Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Koordinatör Sağlık Hizmetleri Müdürü Garibe Adıgüzel, "Bugün kurumsal ailemizin tamamını buraya toplamak istedik. Yoğun bir tempoyla hemşirelerimiz, doktorlarımız, bütün sağlık çalışanlarımız emek veriyor. İş yüklünün fazla olduğu bir sektördeyiz. Bu süreçte çalışanlarımız çok yoruldular, küçük bir mola verdirmek istedik. Sağlık festivali kapsamında Hemşireler Haftası programı dahilinde gerçekleştirdik. Ben buradan bütün Bilkent Şehir Hastanesi'nin doktordan tutun hemşiresine, ebesine, sağlık teknisyenlerine kadar hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Burada bugün çalışanlarımızı bir nebze de olsun mutlu iş yükünden uzakta görünce biz de mutlu olduk açıkçası.

Adıgüzel, festivalin ilk olduğundan bahsederken her sene tekrarlanacağını belirtti.

Etkinliğe katılan Bilkent Şehir Hastanesinde çalışanı Gülperi Gedik şunları dile getirdi:

"O kadar çok eğlendik, o kadar çok motive olduk ki emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir organizasyon olmuş. Geleneksel hale gelecek diye düşünüyoruz."

Etkinlik çeşitli gösterilerin ardından son buldu.