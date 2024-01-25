Ankara\'da kızartma yağları denetim altında

Ankara'da kızartma yağları mercek altına alındı

ANKARA - Ankara'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı gıda kontrol ekipleri 'fast food' tarzı hızla gıda üreterek tüketime sunan işletmelerde oluşabilecek riskleri engellemek amacıyla kızartma yağlarına denetim yaptı. İnsan vücudunda kansere sebep olan polar madde tespiti yapılmak üzere iş yerlerinde kullanılan kızartma yağlarından da numune alındı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı dün yaptığı açıklamada, 10 gün boyunca toplu tüketim yerlerinde, kızartmada kullanılan katı ve sıvı yağlara ilişkin denetimler yapılacağını duyurmuştu. Bu çerçevede yurt genelinde denetimler yapılmaya başlandı. Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı gıda kontrol ekipleri, kentin Yenimahalle ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezindeki iş yerlerine denetim yaptı. Ekipler, işletmelerin hijyen belgesi, işletme kayıt belgesi, tedarik faturaları ve baca temizliği belgelerini inceleyerek, kızartmalarda kullanılan yağlardan numuneler aldı. Alınan yağ örnekleri laboratuvarda inceleneceği ve insan vücudunda kansere sebep olan polar madde olup olmadığının tespit edileceği belirtildi.

"Numuneler tam yetkili laboratuvarlarımızda analiz edilecek"

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Ankara İl Müdürü Bülent Korkmaz, 81 ilde kızartma yağlarının eş zamanlı olarak denetlendiğini ifade ederek, "Ankara'da yaklaşık 300 denetçimizle beraber toplu tüketim yerlerinde, restoranlarda, kafelerde özellikle kızartmada kullanılan bitkisel kökenli yağlara yönelik denetimler yapmaktayız. Uzman gıda mühendisleri, denetçiler tarafından yağlarda ısı ölçümü yapıldı. Cihazlarla polar madde miktarına bakıldı, ısı miktarı ölçüldü. Asit miktarlarını ve polar madde miktarlarını ölçmek üzere numuneler alındı. Numuneler tam yetkili laboratuvarlarımızda analiz edilecek" ifadelerini kullandı.