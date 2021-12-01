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Ankara İl Sağlık Müdürü Akelma: "Ankara'da ortalama vakaya ulaşma süremiz 401 saniye, yani 6 buçuk dakika" - Son Dakika

Ankara İl Sağlık Müdürü Akelma: "Ankara'da ortalama vakaya ulaşma süremiz 401 saniye, yani 6 buçuk dakika"

01.12.2021 22:33

- Ankara İl Sağlık Müdürü Akelma: "Ankara'da ortalama vakaya ulaşma süremiz 401 saniye, yani 6 buçuk dakika" Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kapsamında değerlendirmelerde bulunan Ankara İl Sağlık Müdürü Doç. Dr.

- Ankara İl Sağlık Müdürü Akelma: "Ankara'da ortalama vakaya ulaşma süremiz 401 saniye, yani 6 buçuk dakika"

ANKARA - Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kapsamında değerlendirmelerde bulunan Ankara İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ahmet Zülfikar Akelma, "Biz bir çağrı aldıktan sonra vakaya ulaşma süremiz bizim için çok temel bir kriter. Ankara'da ortalama vakaya ulaşma süremiz 401 saniye, yani 6 buçuk dakika. Oldukça iyi bir süre içerisinde hızlı bir şekilde ulaşıyoruz" dedi.

Ankara İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Akelma 1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası dolayısıyla İl Sağlık Müdürlüğü Komuta Kontrol Merkezi'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İl Sağlık Müdürü Akelma burada yaptığı açıklamada, "Başkent Ankara'da 167 tane istasyonumuz var. Bu istasyonlarda faaliyet gösteren 262 ambulansımız da sürekli göreve hazır bir şekilde duruyor. Son 10 ayı değerlendirecek olursam. Şuana kadar olan 10 ayda 1 milyon çağrı aldık. Bu çağrılarak karşılık olarak da 410 bin vakanın transferi gerçekleşti. Bu transferler şu şekilde oluyor. Vakayı arkadaşlarımız giderek yerinde değerlendiriyor, ilk müdahalesini yapıyor, ondan sonra da en yakın hastanemize hastayı naklediyorlar" ifadelerini kullandı. Akelma ayrıca, 112 personelinin gerektiği durumlarda bir hastaneden diğer bir hastaneye hasta sevk işlemini gerçekleştirdiğini hatırlatarak, son 10 ayda Ankara'da gerçekleşen 410 bin hasta sevkiyatının 3 bin 500'lük bölümünü hastaneler arası transfer işleminin oluşturduğunu söyledi. Covid-19 sürecinde de 112 ekibinin özel bir efor saf ettiğine dikkat çeken Akelma, bu yıl Ankara'da 12 bin Covid-19 hastasının da uygun hastanelere taşındığını aktardı.

"10 ay içerisinde 214 vakayı helikopter ambulans aracılığıyla sağlık merkezlerine transfer ettik"

İl Sağlık Müdürü Akelma, Ankara'da yer alan konuşlu ambulanslardan 19 tanesinin özel nitelikli ambulanslar olduğuna dikkat çekerek, "Bunların içinde 'obez ambulansı' dediğimiz ve morbid obez vakalarını taşımak için tasarlanmış ambulansımız, motosiklet ambulansımız ve paletli ambulansımız var. Yine tabi bütün bunlara ek olarak da Ankara'ya tahsis edilmiş, Sağlık Bakanlığı tarafından bize verilen helikopter ambulansımız var. Biz bu helikopter ambulans ile de Ankara ve çevre illere bölge olarak hizmet veriyoruz. 10 ay içerisinde 214 vakayı helikopter ambulans aracılığıyla sağlık merkezlerine transfer ettik" şeklinde konuştu.

"Ankara'da ortalama vakaya ulaşma süremiz 401 saniye, yani 6 buçuk dakika"

112 çağrı merkezine vaka bildirisi düştüğü andan itibaren olay yerine intikal süresinin çok önemli olduğunun altını çizen Akelma, "Şu çok önemli; biz bir çağrı aldıktan sonra bu çağrı ile birlikte vakaya ulaşma süremiz bizim için çok temel bir kriter. Ankara'da ortalama vakaya ulaşma süremiz 401 saniye, yani 6 buçuk dakika. Oldukça iyi bir süre içerisinde hızlı bir şekilde ulaşıyoruz. Hatta vakalara baktığımız zaman da yüzde 94'üne de 10 dakika ve altında ulaşım sağlamış durumdayız. Bu bakımdan Başkent Ankara'da oldukça hızlı refleks alabilen bir ekibimiz var" diye konuştu.

"Biz diyoruz ki; 'yaşama yol verin'"

Acil durum ve vakalarda olay yerine intikalin hayati derecede öneme sahip olduğunu ve özellikle ambulansların geçiş üstünlüğünü sağlayabilmesi için trafikte vatandaşların duyarlı olması gerektiğinin altını çizen Akelma, "Bizim hepimizin bildiği ama hatırlatmakta fayda olan bir konu var. Tabi ki ambulanslara yol vermek gerekiyor. Ambulans sesi duyduğunuz andan itibaren yol verelim. İçerisinde bir hasta taşıyor ve o taşıdığı hasta bizim bir yakınımız da olabilir, bir gün Allah korusu biz de olabiliriz. O yüzden biz diyoruz ki; 'yaşama yol verin'. Yani yolda mutlak geçiş üstünlüğümüz var. Bundan dolayı vatandaşlarımızdan ambulanslara yol vermeleri konusunda duyarlılık bekliyoruz. Yine tabi çocuklarımıza 112'yi öğretmek istiyoruz. 112'nin numarasını bilsinler ve bir, bir, iki şeklinde tuşlasınlar. Acil bir durumda bulunduğu yerin adresini de bize söyleyebilecek şekilde aileler tarafından eğitilmesini talep ediyoruz" açıklamasında bulundu.

"Başkent Ankara'da 970 olan gönüllü ekibimiz yakın zamanda bin 1'e çıkacak"

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi konusunda da özel çalışmaların olduğuna dikkat çeken Akelma, burada görevli olan sağlık personelinin gönüllü olduğunun altını çizerek, "UMKE, tamamen gönüllü ekiplerden oluşuyor. Başkent Ankara'da 970 olan gönüllü ekibimiz yakın zamanda bin 1'e çıkacak" diye konuştu. UMKE'ye gönüllü olarak katılım sağlayan sağlık personelinin eğitimleri tamamlandıktan sonra normal çalışma alanlarına döndüğünü kaydeden Akelma, acil bir durum çağrısı aldıkları anda bu ekibin toplanarak koordineli bir şekilde olay yerine intikal ettiğini söyledi. Havaların soğuduğunu ve kar yağışının da başlayabileceğini düşünerek paletli ambulanslar konusunda da gerekli adımları attıklarını vurgulayan Akelma, Ankara'nın yüksek kesimlerinde ve uzak ilçelerinde paletli ambulansların konuşlandırılacağını belirtti.

Ankara İl Sağlık Müdürü Akelma ayrıca, Komuta Kontrol Merkezi'nde bulunan telsizden anons çekerek görevi başında bulunan tüm acil sağlık personeline çalışmalarında başarılar diledi ve Acil Sağlık Hizmetleri Haftalarını kutladı.

Ankara İl Sağlık Müdürü Akelma: Ankara'da ortalama vakaya ulaşma süremiz 401 saniye, yani 6 buçuk dakika
Ankara İl Sağlık Müdürü Akelma: Ankara'da ortalama vakaya ulaşma süremiz 401 saniye, yani 6 buçuk dakika
Ankara İl Sağlık Müdürü Akelma: Ankara'da ortalama vakaya ulaşma süremiz 401 saniye, yani 6 buçuk dakika
Ankara İl Sağlık Müdürü Akelma: Ankara'da ortalama vakaya ulaşma süremiz 401 saniye, yani 6 buçuk dakika

İl Sağlık Müdürü, Ambulans, Ankara, 112, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Ankara İl Sağlık Müdürü Akelma: 'Ankara'da ortalama vakaya ulaşma süremiz 401 saniye, yani 6 buçuk dakika' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara İl Sağlık Müdürü Akelma: "Ankara'da ortalama vakaya ulaşma süremiz 401 saniye, yani 6 buçuk dakika" - Son Dakika
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