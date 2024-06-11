Ankara'ya vaka getiren 112 çalışanları Sağlık-Sen otellerinde ücretsiz konaklayabilecek - Son Dakika
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Sağlık

Ankara'ya vaka getiren 112 çalışanları Sağlık-Sen otellerinde ücretsiz konaklayabilecek

Ankara\'ya vaka getiren 112 çalışanları Sağlık-Sen otellerinde ücretsiz konaklayabilecek

Ankara'ya vaka getiren 112 Acil Sağlık çalışanları, Sağlık-Sen'in otellerinde ücretsiz konaklayabilecek. Sağlık-Sen Genel Merkez yönetiminin aldığı karara göre Ankara'ya vaka getiren 112 çalışanlarının sendikaya üye şartı aranmadan Sağlık-Sen otellerinde konaklayabileceği belirtildi. Çalışanlar, bu hizmetten memnuniyetlerini dile getirerek, dinlenme imkanı bulduklarını ve ambulanslarını park edecek yer arama derdinden kurtulduklarını ifade etti.

11.06.2024 11:17
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Ankara'ya il dışından vaka getiren 112 Acil Sağlık çalışanları, Sağlık-Sen'in otellerinde ücretsiz konaklayabilecek.

Sağlık-Sen'den yapılan açıklamada, mart ayında Sağlık-Sen Genel Merkez yönetiminin aldığı karara göre Ankara'ya vaka getiren 112 çalışanlarının sendikaya üye şartı aranmadan Sağlık-Sen otellerinde konaklayabileceği belirtildi.

Açıklamada, Mardin'den vaka getiren ve sendika otelinde konaklayan 112 çalışanı Ömer Beşer, aldığı hizmetten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, otelden ayrılmadan kahvaltı imkanı da sunulduğunu, dönüş yoluna aç çıkmadıklarını anlattı.

Mardin 112 çalışanı Mustafa Doğan, "İyi ki Sağlık-Sen var. Bu tarz hizmetleri genelde diğer sendikalarda göremiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Afyonkarahisar 112 çalışanı Can Çiçeklitaş da il dışı nakillerde Ankara'ya çok sık hasta getirdiklerini aktararak şunları kaydetti:

"Önceden Ankara'ya hasta getirdiğimizde ya da Ankara'dan hasta almaya geldiğimizde bekleme sürecinde kalacak yer bulamıyorduk. ya camiye gidiyorduk ya da bir bankta oturup kalıyorduk. Artık Sağlık-Sen otellerinde ücretsiz konaklayabiliyor, dinlenerek yorgunluğumuzu atabiliyoruz. Ayrıca ambulansımızı da koyacak yer arama derdinden de kurtulduk."

Kaynak: AA

Ankara, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Ankara'ya vaka getiren 112 çalışanları Sağlık-Sen otellerinde ücretsiz konaklayabilecek - Son Dakika

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