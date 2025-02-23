Anma Konserinde Organ Bağışına Dikkat - Son Dakika
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Sağlık

Anma Konserinde Organ Bağışına Dikkat

Medical Point, Dr. Zafer Beken anısına düzenlediği konserde organ bağışının önemini vurguladı.

23.02.2025 14:08
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Medical Point'ten organ ve doku nakline dikkat çeken anlamlı konser

İZMİR - Medical Point İzmir Ekonomi Üniversitesi Hastanesi, Dr. Zafer Beken'in ölüm yıldönümünde onun anısına anlamlı bir etkinlik düzenledi.

Medical Point İzmir Ekonomi Üniversitesi Hastanesi, düzenlediği konserle inanılmaz bir etkinliğe imza attı. Dr. Zafer Beken'in ölüm yıldönümünde onun anısına anlamlı bir konser düzenlendi. Bir Şarkı Bir Hayat 2 - Dr. Zafer Beken Organ Nakli Merkezi ve Kemik İliği Merkezi Nakil Hastalarıyla Umut Konseri, organ ve doku bağışına dikkat çekmek ve nakil bekleyen hastalara umut olmak amacıyla gerçekleştirildi. Özel gecede, Medical Point Dr. Zafer Beken Organ Nakli Merkezi ve Medical Point Kemik İliği Merkezi tarafından sağlığına kavuşan hastalar sahne aldı. Sanatçı Pınar Seli Soydaş'ın yönetimindeki konserde, nakil hastalarıyla birlikte hastanenin hekimleri ve çalışanları da şarkılar seslendirdi.

Hekimlere plaket takdim edildi

Etkinlikte, Medical Point Hastanesi organ ve doku nakil hekimlerine teşekkür amacıyla plaket takdim edildi. Ayrıca, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'nün kurduğu stantta konuklar organ bağışında bulunma fırsatına sahip oldu. Bağış yapan misafirler, girişteki zeytin ağacına organ bağışının sembolü olan yeşil kurdeleleri takarak farkındalık oluşturdu.

Medical Point Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Veysi Kubba, organ ve doku bağışının önemini vurgulayarak Dr. Zafer Beken'i sevgi ve özlemle andıklarını ifade etti. Veysi Kubba, "Bu gece burada, Dr. Zafer Beken'in anısını yaşatırken, organ ve doku bağışının hayat kurtarıcı gücünü vurgulamaktan büyük gurur duyuyorum. Her bir organ ve doku bağışı, yeni bir yaşam umudunun teminatıdır. Bu geceye katılan herkese çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Zülfü Livaneli katıldı

Gecenin en büyük sürprizi ise Türk müziğinin efsane ismi Zülfü Livaneli'nin katılımı oldu. Usta sanatçı, izleyicilerle birlikte şarkılar söyleyerek geceye unutulmaz bir anlam kattı.

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Organ Nakli, Etkinlik, Hastane, Sağlık, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Anma Konserinde Organ Bağışına Dikkat - Son Dakika

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