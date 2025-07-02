Anne, Acil Tıp Teknisyeni ile Oğlunun Hayatını Kurtardı - Son Dakika
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Sağlık

Anne, Acil Tıp Teknisyeni ile Oğlunun Hayatını Kurtardı

Anne, Acil Tıp Teknisyeni ile Oğlunun Hayatını Kurtardı
02.07.2025 19:13
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Osmaniye'de erik boğazına kaçan engelli çocuğun hayatı, 112 Acil Çağrı Merkezi'ndeki yönlendirme ile kurtarıldı.

OSMANİYE'de görevli Acil Tıp Teknisyeni Öznur Bolat, boğazına erik kaçan E.A.'nın (29) hayatını, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan annesi N.A.'yı yönlendirerek kurtardı. N.A., Bolat'ın yönlendirmesiyle Heimlich manevrasını uygulayarak oğlunun boğazına kaçan eriğin çıkmasını sağladı. O anlar çağrı merkezinin kayıtlarına yansıdı.

Osmaniye'nin Kırıklı köyünde oturan anne N.A., 23 Haziran Çarşamba Günü saat 23.00'te hidrosefali hastası çocuğu E.A.'nın nefes alamadığını fark edince 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. Anne N.A., telefonda engelli çocuğunun boğazına erik kaçtığını belirterek, "Engelli çocuğuma verdiğim erik boğazında durdu. Acil bana bir şey yapmanız, demeniz lazım" dedi.

'TEKNİSYENİN TELEFONLA YÖNLENDİRDİĞİ ANNE, OĞLUNUN HAYATINI KURTARDI'

Çağrıyı karşılayan Osmaniye İl Ambulans Servisi Başhekimliği Eğitim Birimi personeli acil tıp teknisyeni Öznur Bolat, aldığı eğitim ve deneyimi sayesinde sakinliğini koruyarak anneyi Heimlich manevrası konusunda yönlendirdi. Anne, yapılan tarif üzerine Heimlich manevrasını uygulayarak oğlunun boğazına kaçan eriğin çıkmasını sağladı. Bir yandan telefonla görüştüğü anneyi tedavi konusunda yönlendiren teknisyen Bolat, diğer yandan Düziçi 3 Nolu 112 ekibini adrese yönlendirdi. Sağlık ekipleri, 9 dakika içerisinde köye ulaşarak hastanın genel durumunu kontrol etti. Acil Tıp Teknisyeni Öznur Bolat ise geçmiş olsun dileklerini ilettiği kadından, hastanın sağlık durumunda olumsuzluk yaşanması durumunda yeniden çağrı merkeziyle irtibata geçmesini istedi.

'HAYAT KURTARAN MÜDAHALE, ÇAĞRI MERKEZİ KAYITLARINA YANSIDI'

Hayat kurtaran o anlar ise çağrı merkezinin kayıtlarına yansıdı. Acil Tıp Teknisyeni Bolat, görevli olduğu Osmaniye İl Ambulans Servisi Başhekimliği'nde yaptığı açıklamada anneyi sakinleştirmeye çalıştığını anlatarak, "Mesleki tecrübem ve bu eğitimin bana kattığıyla birlikte bir hastaya yardımcı olmak çok gurur verici bir andı. Ben de bir anneyim. O annenin endişesi ve kaygısını çok iyi anlıyorum. Eriğin boğazdan çıkmasıyla annedeki o rahatlama bana da sirayet etti. Çok mutlu oldum" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Sağlık Anne, Acil Tıp Teknisyeni ile Oğlunun Hayatını Kurtardı - Son Dakika

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