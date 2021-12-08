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Anne, kızından nakledilen karaciğer dokusuyla sağlığına kavuştu - Son Dakika

Anne, kızından nakledilen karaciğer dokusuyla sağlığına kavuştu

08.12.2021 13:21
Anne, kızından nakledilen karaciğer dokusuyla sağlığına kavuştu

Antalya'da siroz hastalığının son evresinde, kızından yapılan karaciğer dokusu nakliyle hayata tutunan 55 yaşındaki Nurten Çevik, "Kızıma 'Senin küçük çocuğun var, olmaz' dedim, beni dinlemedi.

Antalya'da siroz hastalığının son evresinde, kızından yapılan karaciğer dokusu nakliyle hayata tutunan 55 yaşındaki Nurten Çevik, "Kızıma 'Senin küçük çocuğun var, olmaz' dedim, beni dinlemedi. Kızım olmasa kimden bulacaktım?" diyerek sevinç gözyaşı döktü.

Şiddetli karın ağrısı ve halsizlik şikayetiyle hastaneye başvuran iki çocuk annesi Çevik'e siroz teşhisi konuldu. Hastalığı kısa sürede son evreye gelen ve yatağından kalkamayan Çevik'e nakil olması önerildi.

Çevik'in kızı ve oğlu, Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezinde nakil için gerekli tetkiklerini yaptırdı. Kan grubu ve doku uyumu olan 29 yaşındaki kızı Ümmühan Koparan'dan Çevik'e, Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı başkanlığındaki ekip tarafından nakil yapıldı.

Çevik, AA muhabirine, zor günler yaşadığı süreçte kızının imdadına yetiştiğini söyledi.

Organ bekleyen her hastanın aynı şansı bulamadığını dile getiren ve sevinç gözyaşı döken Çevik, "Kızıma 'Senin küçük çocuğun var, olmaz.' dedim, beni dinlemedi. Allah razı olsun. Kızım olmasa kimden bulacaktım? Kızımın yaşı da daha küçük, bir sorun çıkar diye çok korktum. Yanında morali bozulmasın diye ağlamıyordum ama içim kan ağlıyordu. Ameliyata girmeden önce de çıkarken de tek düşüncem kızımdı. Gözümü açınca ilk onu sormuşum." diye konuştu.

"Şimdi onu yürürken görmek güzel"

Ümmühan Koparan da 2 ay önce annesinin siroz olduğunu ve acil nakil yapılması gerektiğini öğrenince çok üzüldüğünü dile getirdi.

Salgın dolayısıyla kadavradan bağışların çok az olduğunu öğrendiğini belirten Koparan, "Gönüllü oldum. Çok şükür her şey uyumlu çıktı. İki ay içinde nakil olduk. Annem de ben de sağlıklıyız. 4 yaşında çocuğum var. Çocuğuma evde eşim, kayınvalidem bakıyor. Ben de hastanede annemle tedavi görüyorum. Anne sana can veriyor, sen de ona can veriyorsun. Anne kız canciğer olduk. Her şey sırayla. O bana can vermişti, şimdi de ben ona can oldum." dedi.

Organ bağışının önemini insanın başına gelince çok iyi anladığını dile getiren Koparan, "Annemin eskiden karaciğer yağlanması vardı. Son iki ayda bir anda kötüleşti, rengi soldu. Yemek yiyemiyor, yatağından kalkamıyordu. Sürekli 'Karnım ağrıyor.' diyordu. Şimdi onu yürürken görmek güzel." diye konuştu.

Merkez Müdürü Prof. Dr. Aydınlı ise Kovid-19 nedeniyle beyin ölümü gerçekleşen hasta sayısı çok azaldığı için bağışların da düştüğünü kaydetti.

Türkiye'de 2 bin 500 hasta karaciğer nakli bekliyor

Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezinde yılda 70 civarında karaciğer nakli yapılıyor, 150 hasta da karaciğer nakli sırasında bekliyor.

Türkiye'de ise 2 bin 500 hasta, karaciğer nakli için uygun donör arıyor.

Anne, kızından nakledilen karaciğer dokusuyla sağlığına kavuştu
Anne, kızından nakledilen karaciğer dokusuyla sağlığına kavuştu
Anne, kızından nakledilen karaciğer dokusuyla sağlığına kavuştu
Anne, kızından nakledilen karaciğer dokusuyla sağlığına kavuştu
Anne, kızından nakledilen karaciğer dokusuyla sağlığına kavuştu

Akdeniz Üniversitesi, Türkiye, Antalya, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Anne, kızından nakledilen karaciğer dokusuyla sağlığına kavuştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Anne, kızından nakledilen karaciğer dokusuyla sağlığına kavuştu - Son Dakika
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