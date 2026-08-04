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Anne Sütü ve Sağlıklı Bebekler

Anne Sütü ve Sağlıklı Bebekler
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Anne sütü alan bebekler daha az obezite ve hastalığa karşı korumalı, beyin gelişiminde faydalı.

Anne sütü bebekler için büyük önem arz ederken, anne sütü alan bebekler uzun vadede daha az obezite ve diyabetle karşı karşıya kalıyor.

Dünya Sağlık Örgütü'nce her yıl 1-7 Ağustos tarihlerinde kutlanan Dünya Emzirme Haftası kapsamında konuşan Medicana Konya Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Fatma Yıldırım, 0-2 yaş döneminde anne sütü alan bebeklerin anneden bebeğe geçen immünoglobülinler sayesinde daha az hastalandığını ifade etti. Bütün anne olan kadınları kutladığını belirten Uzm. Dr. Fatma Yıldırım, "Bir kadın için hayatın en önemli tecrübesi ve deneyimini yaşıyorlar. Tabii bu süreçte biraz zorlanacaklar ister istemez ama bebek açısından anne sütü çok önemli. İlk başta bana göre uzun vadeli faydalarından bahsetmek istiyorum. Anne sütü alan bebekler uzun vadede daha az obez, daha az diyabetle karşı karşıya kalıyor. Bu açıdan çok önemli. Ayrıca astım gibi hastalıklar daha az görülüyor. Bunun haricinde özellikle ilk 0-2 yaş döneminde anne sütü alan bebekler anneden bebeğe geçen immünoglobülinler sayesinde daha az hastalanıyor. Özellikle pnömoni, otit gibi hastalıklara daha az maruz kalıyorlar. Bu açıdan çok önemli. Şimdi daha bilinen kısımlarına gelelim. Hazırlaması çok kolay, her an her yerde hazır. Ulaşımı kolay, maliyeti yok. Maliyet açısından baktığımız zaman oldukça ekonomik. Özellikle emzirme anne ve bebeğin bağlanması açısından çok büyük bir faaliyet. Emzirme sırasında salgılanan oksitosinden dolayı hem anne hem bebek ikisi de bağlanma duyguları arttığı için anne ve bebeğin ilişkileri uzun vadede daha iyi olabiliyor. Anne açısından söyleyecek olursak emzirme sırasında salgılanan oksitosinden dolayı rahmin daha çabuk toparlanması ve lohusalık dönemindeki kanama miktarının daha az olmasını sağlıyor" dedi.

"Anne sütünün içindeki yağ asitleri bebeğin sinir ve beyin gelişimini daha pozitif yönde etkiliyor"

Özellikle sütün içerisindeki immünoglobülinler sayesinde bebeğin ilk 6 ay ve 1 yaşında dışarıdan alacağı bakteri ve virüslere karşı da otomatik bir koruması olduğunu söyleyen Fatma Yıldırım, "Anne sütü alan bebeklerde içindeki proteinlerin emilimi daha kolay, bebeğin sindirimi daha kolay ve bu bebeklerde özellikle ilk 6 ayda karşılaştığımız gaz sancısı, kolikler daha az oluyor. İkinci olarak da anne sütünün içindeki yağ asitleri özel formundan dolayı bebeğin sinir ve beyin gelişimini daha pozitif yönde etkiliyor. Bu yüzden anne sütü bizim için çok önemli ve nasıl emzirmeyi arttırabiliriz ona bakalım. Emzirmeyi nasıl arttırabiliriz; birincisi annenin sütünün miktarının yeterli olması, burada en önemli faktör annenin yeterince bol su alabilmesi. Kaliteli proteinden yüksek beslenebilmesi, üçüncü olarak da dinleniyor olabilmesi. Bu çok önemli. Çünkü prolaktin hormonu en çok uyku sırasında özellikle de gece uykusu sırasında salgılanıyor ve benim buradan annelere önerim şu; ilk 40 gün her fırsatta uyuyun, bebeğinizle beraber uyuyun. Özellikle anne ve bebeğin aynı odada uyuyor olması bizim için çok önemli. Bebeklerin anneyle bağlanması ve emme isteği daha fazla. O yüzden her fırsatta annelere uyumalarını öneriyorum. Ziyarete giden yakınlarına da diyorum ki annenin işleriyle ilgilenin, bebekle ilgilenmeyin. Annenin hayatını kolaylaştırın, ona fırsat alanları açın" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Anne Sütü, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Anne Sütü ve Sağlıklı Bebekler - Son Dakika

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