Antalya'da merdiven altı güzellik salonuna baskın - Son Dakika
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Sağlık

Antalya'da merdiven altı güzellik salonuna baskın

Antalya'da merdiven altı tabir edilen ruhsatsız güzellik salonuna yapılan baskında, çok sayıda kullanılmış dolgu ürünü, enjektör ve dolgu cihazı ele geçirildi. İşletme sahibi ve iş yeriyle ilgili adli işlemler başlatıldı.

26.04.2024 19:12  Güncelleme: 19:27
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Antalya'da merdiven altı güzellik salonuna baskın

Ruhsatsız işletmelerden çok sayıda kullanılmış dolgu ürünü, enjektör ve dolgu cihazı ele geçirildi

ANTALYA - Antalya'da merdiven altı tabir edilen ruhsatsız güzellik salonuna ilçe sağlık müdürlüğü ve polis ekipleri baskın yaptı. Baskında 47 dolgu ürünü, 2 kullanılmış enjektör ile 2 dolgu cihazına el konulurken, işletme sahibi ve iş yeriyle ilgili adli işleme başlanıldı.

Konyaaltı Kaymakamlığı koordinesinde İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından, internet sayfaları ve sosyal medya hesapları üzerinden tespit edilen işletmelere, haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulması üzerine operasyon yapıldı.

Ekipler, insan sağlığını olumsuz etkileyebilecek ve sadece uzman hekimler tarafından yapılabilecek tıbbi işlemleri yetkisiz, liyakatsiz kayıt dışı ve izinsiz biçimde uygulayan Altınkum ve Kuşkavağı Mahallelerinde bulunan 2 adrese düzenledikleri baskınlarda 1 işletmenin iş yeri açma ve çalışma ruhsatının bulunmadığını tespit etti. İşletmede yapılan aramalarda ise 47 kullanılmış dolgu ürünü, 2 kullanılmış enjektör ve 2 dolgu cihazına el konulurken, bahse konu işletme sahibi ve ruhsatsız iş yeriyle ile ilgili adli ve idari işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA

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