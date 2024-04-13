Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki teleferik kazasında yaralanarak hastanelere nakledilen 17 kişinin tedavisinin sürdüğünü bildirdi.
Koca, kazaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
"Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde yaşanan, bir kişinin hayatını kaybettiği teleferik kazasında yaralanan 17 kişi hastanelere nakledilmiş olup, tedavileri devam etmektedir. Kabinlerde mahsur kalıp, kurtarılan 68 kişi ise ambulansta yapılan sağlık kontrollerinden sonra hastane nakline ihtiyaç duymadıklarını belirtti."
Bakan Koca, paylaşımında, yaralılara sağlık ekiplerinin müdahalesi ve ambulanslara taşınmasına ilişkin görüntülere de yer verdi.
Son Dakika › Sağlık › Antalya'daki teleferik kazasında yaralanan 17 kişinin tedavisi sürüyor - Son Dakika
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Antalya'da meydana gelen teleferik kazası sonrası hastaneye sevk edilen 17 kişinin tedavilerinin devam ettiğini açıkladı. Kaza sonucunda hayatını kaybeden bir kişi dışında, kurtarılan 68 kişi ise hastane nakline ihtiyaç duymadıklarını belirtti. Tahliye çalışmaları ise hala devam etmektedir.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Antalya Konyaaltı'nda meydana gelen teleferik kazasının ardından, yaralanan 17 kişinin hastanelere sevk edildiğini, kabinlerden kurtarılan 68 kişinin sağlık kontrolünün ise ambulanslarda gerçekleştirildiğini bildirdi. Kaza sonucunda bir kişi hayatını kaybetmiş, 17 kişi ise hastanelerde tedavi altına alınmıştır. Kurtarılan 68 kişi ise sağlık kontrollerinden sonra hastane nakline ihtiyaç duymamıştır. Tahliye çalışmaları ise devam etmektedir.
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