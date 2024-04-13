Antalya\'daki teleferik kazasında yaralanan 17 kişinin tedavisi sürüyor

Apartmanın 7. katından düşen kedi ameliyatla sağlığına kavuştu

Zonguldak'ta bir apartmanın 7. katından düşen tekir cinsi kedi, veteriner kliniğinde yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu. Kedinin kaval kemiğinin kırık olduğu tespit edildi ve başarılı bir ameliyat geçirildi. Şu anda yoğun bakımda olan kedinin sağlık durumu iyi gidiyor.