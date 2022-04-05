Antimikrobiyal Direnç Enfeksiyonları Daha Ölümcül Hale Getiriyor - Son Dakika

KANBERRA, 5 Nisan (Xinhua) — Salı günü yayınlanan araştırmaya göre, İngiliz Milletler Topluluğu Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Kurumu'ndan (CSIRO) bir ekip, Queensland eyaletinde toplum kökenli idrar yolu enfeksiyonu nedeniyle hastaneye yatırılmış 21.268 hastanın verilerini inceledi. Ekip, hastaların Pseudomonas aeruginosa'nın yol açtığı toplum kökenli ilaca dirençli idrar yolu enfeksiyonlarından yaşamını yitirme olasılığının neredeyse iki buçuk kat daha yüksek olduğunu tespit etti. Ekip ayrıca Enterobacteriaceae'nin neden olduğu toplum kaynaklı ilaca dirençli kan dolaşımı enfeksiyonlarından ölme olasılığının ilaca duyarlı enfeksiyonlara sahip olanlara göre üç kat daha fazla olduğunu buldu.

Antimikrobiyal direnç, mikropların, onları öldürmek için tasarlanmış ilaçlara aşırı kullanım nedeniyle dirençli hale geldiğinde ortaya çıkıyor. Antimikrobiyal direnç, küresel halk sağlığına yönelik en büyük tehditlerden biri olarak kabul ediliyor. CSIRO'da araştırmacı bilim insanlarından olan Teresa Wozniak, idrar yolu enfeksiyonlarının Avustralya'da antibiyotik kullanımının başlıca nedenlerinden biri olduğunu söyledi.