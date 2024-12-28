Aort Yırtılması Ameliyatıyla Hayata Tutundu - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Aort Yırtılması Ameliyatıyla Hayata Tutundu

Aort Yırtılması Ameliyatıyla Hayata Tutundu

Hatay'da aort yırtığı nedeniyle hastaneye başvuran 55 yaşındaki hasta, başarılı bir ameliyatla kurtarıldı.

28.12.2024 22:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da göğüs ve sırt ağrısı nedeniyle hastaneye başvuran ve tetkiklerde aortu yırtıldığı belirlenen hasta, İskenderun Devlet Hastanesi'nde yapılan ameliyatıyla yaşama tutunmayı başardı.

İskenderun ilçesinde ailesiyle yaşayan 3 çocuk sahibi 55 yaşındaki Yılmaz Diken, 2 hafta önce evinde fenalaşarak yakınlarının yardımıyla İskenderun Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Burada yapılan kontrolde Diken'in aort damarının yırtıldığı ve bu yırtığa bağlı olarak anevrizma (kan damarlarının duvarlarındaki zayıflama sonucu bir balon gibi genişlemesi) oluştuğu tespit edildi.

Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Abdülkerim Damar, tarafından ameliyata alınan Diken, 6 saat süren operasyonun ardından sağlığına kavuştu.

Dr. Damar, gazetecilere yaptığı açıklamada, aort yırtığının hastaların hayatını tehdit ettiğini söyledi.

Bu hastalara acil müdahale edilmesi gerektiğini belirten Damar, şöyle konuştu:

"Hastamız ani başlayan göğüs ve sırt ağrısıyla acile başvurdu. Daha önce herhangi bir hastalığı yada takipli bir rahatsızlığı yokken, acile geldiğinde çekilen tomografide aort yırtığına rastlandı. Biz başarıyla tedavisini tamamladık, ameliyatını yaptık. Hastamız artık bugün taburcu olacak. Aniden hayatını kaybedebilir ve iç kanamaya gidebilirdi. Biz erken müdahaleyle hayatını kurtarmış olduk."

Damar, anevrizmanın sinsi bir hastalık olduğunu vurgulayarak, kontrolsüz hipertansiyon, ileri yaş, tıkayıcı kalp ve damar hastalıkları, altta yatan genetik hastalıklar ve ailesel yatkınlık gibi risk faktörlerinin aort anevrizma ve yırtığa sebep olabileceğini belirterek, risk faktörleri olan her yaştaki bireyin periyodik kontrollerini yaptırmasını, belirtilere dikkat etmesini istedi.

Yılmaz Diken de sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, "Göğsümde çok büyük bir ağrım vardı. Hastaneye geldim, hemen tedavime başlandı. Şu anda çok iyi hissediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

Acil Durum, Hastane, Eğitim, Sağlık, hatay, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Aort Yırtılması Ameliyatıyla Hayata Tutundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:10 DEM Parti’den Öcalan görüşmesi sonrası ilk açıklama DEM Parti'den Öcalan görüşmesi sonrası ilk açıklama
10:40 Havalimanına sert iniş yapan yolcu uçağı alev aldı Havalimanına sert iniş yapan yolcu uçağı alev aldı
10:12 Çin’in 6. nesil savaş uçağı, atmosferi aşıp uzaya çıkabiliyor Çin'in 6. nesil savaş uçağı, atmosferi aşıp uzaya çıkabiliyor
09:46 Narin davasında karar okunurken sanıklardan çıt çıkmaması dikkat çekti Narin davasında karar okunurken sanıklardan çıt çıkmaması dikkat çekti
07:12 Güney Kore’de yolcu uçağı pistten çıkıp duvara çarptı 167 kişi hayatını kaybetti Güney Kore'de yolcu uçağı pistten çıkıp duvara çarptı! 167 kişi hayatını kaybetti
10:59 Yeni yıl için plastik poşet fiyatına yüzde 100 zam yapıldı Yeni yıl için plastik poşet fiyatına yüzde 100 zam yapıldı
10:42 Erzincan’da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 26 yaralı Erzincan'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 26 yaralı
10:32 Narin cinayetinde kritik gün Anne Yüksel Güran son kez savunma yaptı Narin cinayetinde kritik gün! Anne Yüksel Güran son kez savunma yaptı
10:32 Acun’un ’’Şu ismi bir yere yazar mısın’’ dediği futbolcu Fenerbahçe’ye geliyor Acun'un ''Şu ismi bir yere yazar mısın'' dediği futbolcu Fenerbahçe'ye geliyor
10:20 Emekli, memur, memur emeklisi Enflasyona göre hesaplandı, işte zamlı maaşlar Emekli, memur, memur emeklisi! Enflasyona göre hesaplandı, işte zamlı maaşlar
10:16 Fatih Erbakan: Esad rejiminin devrilmesi konusunda Türkiye seyirci kaldı Fatih Erbakan: Esad rejiminin devrilmesi konusunda Türkiye seyirci kaldı
10:15 Dünyanın en yaşlı timsahının 124. yaşı kutlandı Dünyanın en yaşlı timsahının 124. yaşı kutlandı
09:53 Nurseli İdiz, makarnaya ödediği paraya isyan etti: Türk halkına başarılar diliyorum Nurseli İdiz, makarnaya ödediği paraya isyan etti: Türk halkına başarılar diliyorum
09:43 Al Shabab Başkanı Almunajem ve Fatih Terim’in Şaşırtıcı Buluşması Al Shabab Başkanı Almunajem ve Fatih Terim'in Şaşırtıcı Buluşması
09:37 Astrolog Aysun Koç: Kara Yeniay, liderleri ve otoriteleri tehdit ediyor Astrolog Aysun Koç: Kara Yeniay, liderleri ve otoriteleri tehdit ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2024 12:15:18. #1.13#
SON DAKİKA: Aort Yırtılması Ameliyatıyla Hayata Tutundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.