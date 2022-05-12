Araştırma: Kovid-19'un etkileri iki yıl sonra dahi görülüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Araştırma: Kovid-19'un etkileri iki yıl sonra dahi görülüyor

12.05.2022 18:44
Araştırma: Kovid-19'un etkileri iki yıl sonra dahi görülüyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hastanede tedavi olan kişilerde iki yıl aradan sonra hastalık etkilerinin sürdüğü tespit edildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hastanede tedavi olan kişilerde iki yıl aradan sonra hastalık etkilerinin sürdüğü tespit edildi.

Pekin'deki Çin- Japonya Dostluk Hastanesinden araştırmacılar, sonuçlarını "The Lancet Respiratory Medicine" dergisinde yayımladıkları araştırmada, virüsün ilk ortaya çıktığı Çin'in Vuhan kentindeki Jin Yin-tan Hastanesinde, tedavi olan 1119 hastanın sağlık durumunu, taburcu edilmelerini izleyen 6 ay, 1 yıl ve 2 yıllık sürelerde izledi.

Araştırmacılar, hastaların yüzde 55'inde iki yıl sonra, nefes darlığı, yorgunluk, kas zayıflığı, uyku düzensizliği, egzersiz kapasitesinde azalma ve psikolojik rahatsızlıklar gibi hastalığın yol açtığı etkilerden en az birinin görüldüğünü tespit etti.

Kovid-19'u uzun dönemli etkilerine dair ender çalışmalardan bir olan araştırmada iki yılın ardından hastaların yüzde 14'ünde nefes darlığı, yüzde 12'sinde anksiyete ve depresyon, yüzde 8'inde yürüyüş kapasitesinin azalması gibi etkilere rastlandı.

Hastalık öncesi bir işte çalışan hastaların yüzde 89'u işine dönebilirken hastaların sağlık durumundan kaynaklı yaşam kalitesinin iki yıl sonra dahi hastalık öncesine kıyasla azaldığı gözlendi.

Kovid-19'un ilk ortaya çıkışından bu yana yaklaşık 2,5 yıl geçtiği için hastalığın uzun dönemli etkilerini ele almak için henüz elde yeterli veri bulunmadığına dikkat çeken araştırmacılar, hastalığın sonuçlarının üzerine çalışmaların sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

YORUMLAR
500
Çin'de korona korkusu sürüyor: Vakalar yine yükselişe geçti Çin'de korona korkusu sürüyor: Vakalar yine yükselişe geçti Video: Çin'in Kargo Uzay Aracı, Uzay İstasyonuyla Kenetlendi Video: Çin'in Kargo Uzay Aracı, Uzay İstasyonuyla Kenetlendi

Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Pekin, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Araştırma: Kovid-19'un etkileri iki yıl sonra dahi görülüyor - Son Dakika


Son Dakika
00:23 Bakan Karaismailoğlu'dan, çok fazla tepki alan Kanal İstanbul açıklaması: 2050'ye bugünden hazırlanmalıyız
23:49 CHP MKYK'sı Genel Başkan Kılıçdaroğlu başkanlığında olağanüstü toplanıyor! Masada Kaftancıoğlu kararı olacak
23:31 HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, Kaftancıoğlu kararına tepki gösterdi: Seninleyim Canan
23:13 Şanlıurfa'da, Demir Çağı'ndan kalma gizli bir oda bulundu!
23:12 Edirne'de sürücünün dikkati faciayı önledi! İşçileri taşıyan minibüs alev alev yandı
23:02 Milli Savunma Bakanlığı operasyon başlattı! 21 terörist etkisiz hale getirildi
22:46 Muharrem İnce, sinirlerine hakim olamadı, Ermeni soykırımını kabul edenlere kapıyı işaret etti!
22:13 Gelin, devam eden düğünü bir anda yarıda kesme kararı aldı! Nedenin kıyafet olduğunu öğrenenler şok yaşadı
21:58 Ülkemizde 12 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı! Vefat sayılarındaki düşüş umut veriyor
21:56 Acı haberi Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Hudut karakoluna yapılan saldırı sonucu 1 asker şehit düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2022 00:32:39. #1.13#
SON DAKİKA: Araştırma: Kovid-19'un etkileri iki yıl sonra dahi görülüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement