Arjantin: Şüpheli ölümlerin nedeni Lejyoner hastalığı - Son Dakika
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Arjantin: Şüpheli ölümlerin nedeni Lejyoner hastalığı

05.09.2022 01:37
Arjantin: Şüpheli ölümlerin nedeni Lejyoner hastalığı

Arjantin'de sağlık yetkilileri, dört kişinin ölümüne yol açan bulaşıcı zatürre vakalarının, Lejyoner hastalığından kaynaklandığını açıkladı.

Arjantin'de sağlık yetkilileri, dört kişinin ölümüne yol açan bulaşıcı zatürre vakalarının, Lejyoner hastalığından kaynaklandığını duyurdu.

Tüm ölümlerin gerçekleştiği, ülkenin kuzeyindeki Tucuman bölgesindeki bir klinikte yedi vaka daha tespit edildi.

Pan Amerikan Sağlık Örgütü'nün (PAHO) yaptığı açıklamaya göre vaka sayısı 11'e çıktı.

Arjantin Sağlık Bakanlığı, hastalığa yol açan bakterinin kaynağını bulmak için çalıştıklarını duyururken PAHO da Arjantin'e bu konuda destek verdiklerini belirtti.

PAHO önümüzdeki günlerde ülkeye uzman bir ekip göndereceklerini de ekledi.

Lejyoner hastalığı nedir?

Nadir görülen akciğer hastalığı, genelde kirli su ya da temizlenmemiş havalandırma sistemlerinden kaynaklanıyor.

Dünya Sağlık Örgütü, geçen hafta başında ortaya çıkar vakalar nedeniyle kaygılı olunduğunu açıklamıştı.

Grip benzeri belirtileri inceleyen doktorlar, San Miguel de Tucuman kentindeki hastalara testler yaptıktan sonra, Covid-19 ve kemirgenler tarafından taşınan ağır bir solunum yolları hastalığı olan hantavirüs olasılıklarını eledi.

Belirtiler arasında, yüksek ateş, vücut ağrısı ve solunum güçlükleri yer alıyordu.

Yetkililer, belirtilerin ilk olarak 18-23 Ağustos arasında klinikle bağlantılı altı vakada görüldüğünü bildirdi.

Hastalığa yol açan Lejyonella bakterisi genelde göller ve nehirler gibi su kaynaklarında bulunuyor ve bazen yapay su sistemlerine de geçebiliyor.

Hastalığa yakalananların yüzde 10'unun enfeksiyon nedeniyle hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

Arjantin Sağlık Bakanı Carla Vizotti, yetkili makamların kliniğin güvenli olduğuna emin olmak için çalıştığını açıkladı.

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Kaynak: BBC

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Son Dakika Sağlık Arjantin: Şüpheli ölümlerin nedeni Lejyoner hastalığı - Son Dakika

BBC
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