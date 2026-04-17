Arsuz\'da Denizanası Yoğunluğu Uyarısı

17.04.2026 14:30
Arsuz sahilinde denizanası yoğunluğu tespit edildi, bilim insanları yakıcı hücreler konusunda uyardı.

HATAY'ın Arsuz ilçesinde sahilde denizanası yoğunluğu görüldü. Sahilde inceleme yapan bilim insanları, yakıcı hücreler içeren denizanalarına dokunulmaması konusunda uyarıda bulundu.

İskenderun Körfezi'nin Arsuz sahil şeridinde çok sayıda denizanası görüldü. İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi, denizanası yığılmaları üzerine saha incelemesi gerçekleştirdi. Sahil boyunca yürütülen çalışmalara, Deniz Bilimleri Bölüm Başkanı ve Denizel Omurgasız Uzmanı Prof. Dr. Önder Duysak ile İSTE İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Nebil Yücel katıldı.

Yapılan ön değerlendirmelere göre, denizanası yoğunluğunun biyolojik ve ekolojik açıdan doğal bir sürecin parçası olduğunu belirten uzmanlar, denizanalarının besin zincirindeki yerinin planktonlar, omurgasızlar ve balık larvalarıyla doğrudan ilişkili olduğunu ifade etti. Bahar aylarında Seyhan ve Asi nehirleri aracılığıyla denize taşınan besleyici elementlerin artmasının, plankton patlamasına yol açtığına dikkat çeken uzmanlar, bu durumun, besin zincirinin üst basamaklarında yer alan denizanalarının da sayıca artmasına neden olduğu kaydetti. Açıklamada ayrıca, yağışlar ve tarımsal faaliyetler sonucu denize ulaşan azot ve fosfor yüklerinin bu artışı tetikleyen önemli faktörler arasında yer aldığı vurgulandı. Uzmanlar, yakıcı hücreler içeren denizanalarına dokunulmaması konusunda uyarıda bulundu.

'BİLİMSEL YAKLAŞIM ÖNCELİĞİMİZ'

Çalışmalarla ilgili bilgi veren İSTE Rektörü Prof. Dr. Mehmet Duruel üniversitenin bölgesel çevre sorunlarına bilimsel temelli çözümler üretmeyi temel sorumluluk olarak gördüğünü ifade ederek, İskenderun Körfezi'nde yaşanan bu tür ekolojik süreçlerin doğru analiz edilmesinin çevresel sürdürülebilirlik ve toplum sağlığı açısından büyük önem taşıdığını, üniversitenin akademik birikimi ve teknik altyapısıyla sahada aktif rol almaya devam ettiğini söyledi.

Kaynak: DHA

