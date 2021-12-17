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Aşı merkezlerinde "hatırlatma dozu" yoğunluğu yaşanıyor - Son Dakika

Aşı merkezlerinde "hatırlatma dozu" yoğunluğu yaşanıyor

17.12.2021 14:29

Kovid-19 aşılama takvimine göre son dozunun üzerinden 3 ay geçen vatandaşlar, hatırlatma dozlarını yaptırmak için aşı merkezlerinde yoğunluk oluşturdu.

Kovid-19 aşılama takvimine göre son dozunun üzerinden 3 ay geçen vatandaşlar, hatırlatma dozlarını yaptırmak için aşı merkezlerinde yoğunluk oluşturdu.

Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında, son dozunun üzerinden üç aydan uzun süre geçenler için hatırlatma dozunun tanımlanmasının ardından vatandaşlar, kent genelindeki hastanelere gitmeye başladı.

Bu kapsamda, Ankara Şehir Hastanesi yerleşkesi içinde yer alan Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi'ne aşı olmaya gelen vatandaşların yoğunluk oluşturduğu görüldü.

Üçüncü doz aşısını yaptırmak için hastaneye gelen Nurtaç Kişi, Kovid-19 nedeniyle bir ay yoğun bakımda kaldığını, bu nedenle aşısını geciktirmeden olmak için hastaneye geldiğini belirterek salgından kurtulabilmenin tek yolunun aşı olduğunu vurguladı.

Aşı olmaya gelen Alp Güley de "Yeni varyantlar olması korkutuyor. Üçüncü doz aşının bir hatırlatma dozu ve önemli olduğu söylendi. Biz de çıkar çıkmaz geldik." dedi.

Soheil Karimi de okula gittiğini ve okuldaki arkadaşlarını düşünerek aşı olmaya geldiğini belirterek aşı yaptırmanın toplumsal bir sorumluluk olduğuna dikkati çekti.

Aşı merkezlerinde hatırlatma dozu yoğunluğu yaşanıyor
Aşı merkezlerinde hatırlatma dozu yoğunluğu yaşanıyor
Aşı merkezlerinde hatırlatma dozu yoğunluğu yaşanıyor
Aşı merkezlerinde hatırlatma dozu yoğunluğu yaşanıyor

Ankara Şehir Hastanesi, Aşı, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Aşı merkezlerinde 'hatırlatma dozu' yoğunluğu yaşanıyor - Son Dakika


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