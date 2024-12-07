Aşırı Magnezyum Kullanımına Dikkat! - Son Dakika
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Sağlık

Aşırı Magnezyum Kullanımına Dikkat!

Prof. Dr. Müjde Soytürk, aşırı magnezyumun mide bulantısı, ishal ve kalp durmasına yol açabileceğini uyardı.

07.12.2024 15:30
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Uzmanından aşırı 'magnezyum' kullanımı uyarısı: "Kalbi bile durdurabiliyor"

Türk Gastroenteroloji Derneği İkinci Başkanı Prof. Dr. Müjde Soytürk:

-"Yaygın magnezyum kullanımı mide bulantısı, kendini kötü hissetme, ishal, kan basıncında düşüklük hatta ileri düzey vakalarda kalp durmasıyla bile sonlanabilecek önemli bir durumdur"

-"Herkesin magnezyum alması gerekmez. Magnezyum normalde günlük sağlıklı beslenen bir insanın alabileceği bir mineraldir.

-"Bir soda bile içseniz, günlük gerekli magnezyumu sağlayabilirsiniz"

ANTALYA - Türk Gastroenteroloji Derneği İkinci Başkanı Prof. Dr. Müjde Soytürk, bilinçsiz ve aşırı magnezyum kullanılmasının ciddi sonuçlar doğurabileceğine vurgu yaprak, "Yaygın magnezyum kullanımı mide bulantısı, kendini kötü hissetme, ishal, kan basıncında düşüklük hatta ileri düzey vakalarda kalp durmasıyla bile sonlanabilecek önemli bir durumdur. Hekim kontrolünde alınması gerekiyor" dedi.

Türk Gastroenteroloji Derneği tarafından düzenlenen "41. Ulusal Gastroenteroloji Haftası (UGH)", geçtiğimiz hafta Belek- Antalya'da yoğun katılımla gerçekleştirildi. Sindirim sistemiyle ilgili güncel ve ilgi çekici konu başlıklarını kapsayan zengin bilimsel programa katılan Türk Gastroenteroloji Derneği İkinci Başkanı Prof. Dr. Müjde Soytürk, bilinçsiz ve aşırı miktarda magnezyum kullanımı konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

Magnezyum ile ilgili yaygın bir kullanım söz konusu olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Müjde Soytürk, Magnezyumun belirli durumlarda belirli hastalıklarda vücutta emiliminin azalması sonucu takviye ve tedavi amaçlı bir ilaç olduğunu söyledi.

"Bir soda bile içseniz, gerekli magnezyumu sağlayabilirsiniz"

Magnezyumun reflüde mide asidini düşürmek, kabızlık, huzursuz bacak gibi rahatsızlıklarda hekim tavsiyesiyle kullanılması gerektiğinin altını çizen Soytürk, "Herkesin magnezyum alması gerekmez. Magnezyum normalde günlük sağlıklı beslenen bir insanın alabileceği bir mineraldir. Kaldı ki, bir soda bile içseniz, günlük gerekli magnezyumu sağlayabilirsiniz" dedi.

"Kalp durmasıyla bile sonlanabilecek önemli bir durum"

Soytürk, yaygın kullanımın magnezyum düzeyini yükseltip ciddi sonuçlara yol açabileceğine işaret ederek, " Mide bulantısı, kendini kötü hissetme, ishal, kan basıncında düşüklük hatta ileri düzey vakalarda kalp durmasıyla bile sonlanabilecek önemli bir durumdur. O yüzden halkımızın doktor tavsiyesi olmadan magnezyum kullanmamaya davet ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

Mide bulantısı, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Aşırı Magnezyum Kullanımına Dikkat! - Son Dakika

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