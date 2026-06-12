Aşırı Sıcaklar Sağlık Risklerini Artırıyor - Son Dakika
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Aşırı Sıcaklar Sağlık Risklerini Artırıyor

Aşırı Sıcaklar Sağlık Risklerini Artırıyor
12.06.2026 09:17
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Uz. Dr. Yasemin Turgut Sezgin, aşırı sıcakların çocuklar ve yaşlılar için risk oluşturduğunu belirtti.

İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Yasemin Turgut Sezgin, yaz aylarında etkisini artırması beklenen aşırı sıcakların özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalığı bulunan bireyler için ciddi sağlık riskleri oluşturduğunu belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Küresel hava sistemlerini etkileyen ve Pasifik Okyanusu'ndaki yüzey sularının ısınmasıyla ortaya çıkan El Nino'nun bu yaz etkisini daha yoğun hissettirmesinin beklendiğini ifade eden Büyük Anadolu Samsun Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Yasemin Turgut Sezgin, meteoroloji uzmanlarının Türkiye genelinde sıcaklıkların 40 derecenin üzerine çıkabileceği yönündeki değerlendirmelerine dikkat çekti.

Aşırı sıcakların yalnızca yorgunluk hissine neden olmadığını vurgulayan Sezgin, "Bu dönemde özellikle üst ve alt solunum yolu hastalıkları tetiklenebilir. Kronik hastalarımız ve bağışıklık sistemi henüz tam gelişmemiş çocuklarımız için El Nino sıcakları ciddi bir risk faktörüdür. Güneşin etkisinin en yoğun olduğu saatlerde hayati riskler yaşanabilmektedir. Günün en sıcak saatleri olan 10.00 ile 16.00 arasında zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmamalıdır" dedi.

"Açık renkli ve pamuklu kıyafetler tercih edilmeli"

Sıcak havalarda alınması gereken önlemlere değinen Sezgin, güneş ışınlarını yansıtan, hava geçiren açık renkli ve pamuklu kıyafetlerin tercih edilmesi gerektiğini söyledi. Sentetik kumaşlardan kaçınılmasını öneren Sezgin, dışarı çıkılması gereken durumlarda geniş kenarlı şapka, güneş gözlüğü ve güneş kremi kullanımının önem taşıdığını belirtti. Çocukların aşırı kalın giydirilmemesi ve terlemelerinin önlenmesinin de sıcak çarpmasına karşı koruyucu olduğunu kaydetti.

"Susamayı beklemeden su tüketin"

Yaşlı bireylerde susuzluk hissinin azalabileceğine dikkat çeken Sezgin, "Yaşlılarımız susamayı beklemeden düzenli aralıklarla su tüketmelidir. Beslenmede ağır, yağlı ve kızartma türü yiyeceklerden uzak durulmalı, meyve, sebze, ayran ve soğuk çorbalar gibi ferahlatıcı gıdalar tercih edilmelidir. Günün en sıcak saatlerinde klimalı veya iyi havalandırılan serin alanlarda bulunulmalı, ılık duş alınarak vücut ısısı dengelenmelidir" diye konuştu.

Park halindeki araçların çok kısa sürede aşırı ısındığını da hatırlatan Sezgin, çocuklar ve yaşlıların hiçbir şartta araç içerisinde yalnız bırakılmaması gerektiğini vurguladı.

Sıcak çarpmasına karşı uyardı

Sıcak çarpmasının baş dönmesi, mide bulantısı ve yoğun halsizlik gibi belirtilerle kendini gösterebileceğini ifade eden Sezgin, "Bu durumda kişi hemen serin ve gölge bir alana alınmalı, üzerindeki fazla giysiler çıkarılmalı ve ılık suyla vücudu serinletilmelidir. Ardından vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulması hayati önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Hava Durumu, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Aşırı Sıcaklar Sağlık Risklerini Artırıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Sedat Gönüdaş Sedat Gönüdaş:
    aslında eski nesil bu kadar sıcağa alışkın değil ama genç insanlar artık bunları normal görüyo. dünya değişiyo herkes anlamalı. yine de doktor haklı su içmek çok önemli. çocuklarınıza dikkat edin. 0 0 Yanıtla
  • Cansu Selcan Orak Cansu Selcan Orak:
    40 derece üstünde çalışıyo esnaf resmen para etmiyo bu sıcakta müşteri gelmiyo masraflar sabit ama ciro çöküyo 0 0 Yanıtla
  • Mehmet Abakay Mehmet Abakay:
    ya bu kadar sıcak olunca devlet bi çare bulsa ya elektrik fiyatlarını düşürse insanlar klima açsa da rahat nefes alsa ama yok aynı zamanda faturalar patladı 0 0 Yanıtla
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