Aşk ve İş: Kahramanmaraş'ta Hemşire Çifti - Son Dakika
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Sağlık

Aşk ve İş: Kahramanmaraş'ta Hemşire Çifti

Aşk ve İş: Kahramanmaraş\'ta Hemşire Çifti

Kahramanmaraş'ta hemşire olan çift, iş hayatında ve özel yaşamda birbirlerine destek oluyor.

17.05.2025 11:29
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Kahramanmaraş'ta aynı hastanede hemşire olarak çalışan çift, hem mesleklerinde hem de özel yaşamlarında birbirlerine destek oluyor.

İki buçuk yıl önce ameliyathane ortamında tanışan Tuğçe Seval ve Muhammet Enes Çolak, Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde birlikte görev yapıyor.

Evde eş, hastanede ise ekip arkadaşı olan çift, yoğun geçen mesailerinde de birbirlerine moral veriyor.

Ameliyathane hemşiresi olarak görev yapan Çolak çifti, her sabah birlikte evden çıkıp hastaneye giderek hastaların tedavi sürecine destek oluyor.

"Aynı mesleği yaparak birbirimizi tanımış olmamız bizi mutlu kıldı"

27 yaşındaki Tuğçe Seval Çolak, AA muhabirine, hemşireliğin özveri, emek ve sevgi isteyen zor bir meslek olduğunu, bunu eşiyle birlikte icra etmenin hem zor hem de keyifli olduğunu anlattı.

Aynı vardiyada çalışsalar da evde bir araya gelmenin kolay olmadığını ifade eden Çolak, "Ameliyathane hemşiresi olduğumuz için benim ve eşimin mesai saatleri esnek. Akşam eve beraber gittiğimiz veya birlikte yemek yediğimiz günlerin sayısı az fakat bu mesleğe gönül vermek ayrı keyif." dedi.

"Beraber işe gelip gitmek çok güzel"

Eşiyle aynı meslekte olmanın güzel olduğunu ve mesleklerini severek yaptıklarını vurgulayan Çolak, şunları kaydetti:

"Eşimle farklı servislerde çalışıyoruz. Birbirimizi motive ediyoruz. Zor yanları da oluyor, gün geliyor birbirimizi göremiyoruz. Vakaların, ameliyatların uzaması durumları oluyor. Evdeyken vaka olduğunda bazen sofradan kalkıp, bazen uykumdan fedakarlık yapıp girmem gereken ameliyatlarım oluyor. Eşim her zaman bu konuda beni destekliyor. Beraber işe gelip gitmek çok güzel. Eşimi yeri geliyor çok özlüyorum, eve gitmeyi dört gözle bekliyorum, bazen ise eşimi, evi unutuyorum ve kendimi ameliyatlarıma veriyorum.

Farklı duygu durumlarını yaşayabiliyoruz. Bir ameliyattan çıkıp branşımı ilgilendiren ve eşimin bulunduğu bir ameliyata girmiştim. Eşimle aynı ameliyathanede çalışma ortamında bulunmamız çok güzeldi. Bunu unutamıyorum. Bu, her zaman olmuyor."

Hastanede 4 yıldır çalışan Muhammet Enes Çolak da ameliyathane ortamında tanıştığı eşiyle mutlu birliktelik sürdürdüklerini anlattı.

Çolak, "Aynı mesleği yapmamızın belli zorlukları da güzel yönleri de oluyor. Yeri geliyor birbirimizi göremiyoruz, yeri geliyor mutlu oluyoruz. Evlilik ve işi ayırmıyoruz. Mesleğimizi çok seviyoruz. Zaten sevilmezse yapılmaz bu meslek." diye konuştu.

Kaynak: AA

Sağlık, Yaşam, Son Dakika

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