Atatürk Üniversitesi Hastanesinde temel ilkyardım eğitimi verildi
Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Eğitim Hizmetleri Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen "Temel İlkyardım Eğitimi", hastane konferans salonunda gerçekleştirildi. "Hayat Kurtarmak İçin İlk Adım" temasıyla düzenlenen eğitimde temel yaşam desteği, CPR, AED kullanımı ve yara müdahale teknikleri uygulamalı olarak aktarıldı.
Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Eğitim Hizmetleri Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen "Temel İlkyardım Eğitimi", Araştırma Hastanesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.
"Hayat Kurtarmak İçin İlk Adım" temasıyla düzenlenen eğitimde Uzm. Dr. Fatih Fırat, Uzm. Dr. Yusuf Şimşek ve Uzm. Dr. Abdullah Süha Akça konuşmacı olarak yer aldı. Eğitim kapsamında temel yaşam desteği, kardiyopulmoner resüsitasyon (CPR), otomatik eksternal defibrilatör (AED) kullanımı ve temel yara/yaralanma müdahale teknikleri uygulamalı olarak katılımcılara aktarıldı.
Program, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.
Kaynak: İHA
Son Dakika › Sağlık › Atatürk Üniversitesi Hastanesinde temel ilkyardım eğitimi verildi - Son Dakika
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